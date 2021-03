Desde que se retiró de la industria musical en 1997, poca era la información que se tenía de John Deacon, el bajista de la legendaria banda Queen.

Sin embargo, en días recientes la cámara de los paparazzi del medio The Sun capturaron varias imágenes del artista, de 69 años de edad, mientras caminaba por las calles de Londres.

De acuerdo al medio, el músico, quien ha mantenido su vida privada muy bien resguardada, está "irreconocible", pero "aún disfruta fumando como una estrella de rock".

John escribió "Another One Bites the Dust" y otros grandes éxitos para Queen. No obstante, abandonó la agrupación una vez que su líder, Freddie Mercury, murió en 1991.

Para ese entonces y tras la pérdida de la estrella del grupo, el bajista habría afirmado a los medios locales: "En lo que a nosotros respecta, esto es todo. No tiene sentido continuar. Es imposible reemplazar a Freddie".

Marcó distancia

Tras dar a conocer su postura, John renunció a la banda y marcó distancia en todo lo relacionado con la misma. De hecho, se alejó de la publicidad.

El bajista incluso tomó la decisión de no unirse a sus compañeros en la incorporación de la banda al Rock and Roll Music Hall of Fame en 2001.

Hasta ahora, lo único que se conoce fue que aprobó, y de manera legal, la producción de la película biográfica de Freddie Mercury, "Bohemian Rhapsody", que se convirtió en un éxito de taquilla en 2018.

The Sun

The Sun precisó, además, que el compositor es padre de seis hijos y sigue siendo un cuarto accionista de Queen Productions Limited, pero no ha tenido contacto con sus antiguos compañeros de banda durante más de una década.

Por su parte, el guitarrista Brian May y el baterista Roger Taylor siguieron con el proyecto adelante, que de hecho funciona hasta la actualidad.

Ambos se han referido al exbajista asegurando que es su opción y que "no los contacta".

The Sun

