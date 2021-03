Natti Natasha se ha convertido en el mejor ejemplo de vitalidad y alegría en la dulce espera. Después que la cantante anunciara en febrero su embarazo, las publicaciones en su cuenta de Instagram reflejan la felicidad que vive junto a su pareja y padre de su hijo, Raphy Pina.

Y sus fieles fans se contagiaron de la misma emoción que inunda el hogar de la cantante dominicana y llenan de comentarios cada imagen que comparte en sus redes sociales.

En esta nueva publicación, la artista de 34 años ha sorprendido a muchos al demostrar su dinamismo y fortaleza con su abultado abdomen –de más de 6 meses- al revelar las diferentes modalidades que ha escogido para entrenar, mientras espera la llegada de su ansiado bebé.

Los sorprendentes ejercicios de Natti Natasha

Después de confesar que debió afrontar un largo camino para poder quedar embarazada, Natti Natasha ha demostrado que se encuentra en perfecto estado, por lo que realiza rutinas de entrenamiento para garantizar un estado óptimo para el nacimiento de su primer hijo.

Primero compartió un divertido video en el que se vio trotando por la cocina de su nueva mansión en Miami, mientras reía siendo grabada por su gran amor y cómplice de aventuras, el productor musical y propietario de Pina Records.

Ahora la cantante sorprendió a sus fans al subir un video en su Instagram en el que se ve practicando clases de boxeo, junto a su entrenador en medio de su extenso jardín.

“Preparándome para cuando no quieran buscar el tetero”, escribió bromeando la artista, quien lució entretenida mientras daba los golpes básicos de esa rutina en la que se trabaja muchas partes del cuerpo. Con un ajustado legging negro y una polera color rosa, Natti se vio muy coordinada en sus movimientos de mano en el boxeo.

El entrenamiento lo grabó una vez más el orgulloso padre, quien no para de compartir los mejores momentos de la llegada de su cuarto hijo.

Los fans no se resistieron al buen humor de la intérprete de “Las Nenas” y acompañaron la broma de Natti en sus redes: “ Jajaja lo que le espera”; “Ese bebé va a salir de la panza tirando punches”; “ Guerra avisada no mata soldado”; “Mommy más fuerte”; “Preparándote para cuando no le quieran cambiar el pañal”; “Ohh Pina y esas indirectas”.

