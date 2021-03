Una de las famosas que quedó embarazada en plena pandemia es la actriz y modelo Javiera Acevedo, quien se encuentra esperando a un niño al cual bautizará como Kai.

Acevedo conversó con Cristián de la Fuente en un programa para la revista Velvet, sobre cómo ha sido su proceso de gestación, el cual ya está ad portas de finalizar puesto que se encuentra con ocho meses de embarazo.

"Tengo la mansa guata"

La actriz confesó que durante este período, pese a la pandemia y la situación sanitaria, "he sido muy feliz, dentro de todo, de poder visitar a mis papás y todas esas cosas".

"Me gusta mucho la calma. He admirado mucho el poder tener tranquilidad. Como que lo he valorado un montón. Estar en paz, en calma, con mis perros, en mi casa", complementó.

Javiera reveló que tiene su fecha de embarazo pactada para el próximo 13 de mayo. "Falta caleta y tengo la mansa guata", comentó entre risas.

El significado del nombre de su hijo

La modelo hace un tiempo reveló que bautizará a su primogénito como Kai, nombre que, de acuerdo ella averiguó, tiene dos significados: mar y comida.

"(Kai) significa mar, océano, en hawaiano. Y en polinésico me dijeron que significaba comida, como kai-kai (...), tiene que ver mucho conmigo la comida. Qué heavy el tema de la comida", reveló.

Javiera Acevedo explicó que "todo gira en torno a la comida en mi vida. No encuentro la razón de existir si no es con la rica comida a mi alrededor. Vibro con la comida. ‘Javiera, a tomar desayuno, almorzar, a comer’. Y digo ‘ya’. Más me importa la comida que las personas parece..."

