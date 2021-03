Para nadie es un secreto que las cirugías estéticas se convirtieron en parte de una rutina para el estadounidense Justin Jedlica, mejor conocido como el "Ken humano". Y es que el hombre, de 40 años de edad, ha operado todo su cuerpo de pies a cabeza a lo largo de su vida.

Los pómulos, la nariz, los labios, el mentón, el pectoral, los brazos, el abdomen, entre otras partes del cuerpo se ha modificado el modelo, quien arribó a su intervención número mil tras entrar en el quirófano para modificar sus piernas.

Llegar a la "perfección" ha sido la premisa de Justin, quien recientemente ofreció una entrevista a un medio de Estados Unidos, donde contó sobre esta última operación y su proceso de recuperación.

Implantes de piernas

"Hace 10 años tuve la idea de hacerme un aumento de piernas. Ha sido muy emocionante porque nunca antes nadie lo había hecho", comentó a Hooked on the look, del canal Truly Show, consignó la revista People.

Durante sus declaraciones, el hombre aseguró: "Quedaré en los libros de la cirugía estética". Hecho incuestionable, pues ha modificado toda su apariencia física.

El "Ken humano" precisó que con esta última cirugía ya ha invertido, nada más y nada menos, que 985.000 dólares, más de 700 millones de pesos chilenos.

También sostuvo que con estos nuevos implantes ya suman 23 los que tiene, es decir, un 15% de su cuerpo no es real.

Tras la operación y luego de pasar una semana en silla de ruedas, comenzó su proceso de recuperación y después de seis meses, el hombre muestra el resultado final de tan tremenda modificación.

"Sé que voy a seguir modificando mi cuerpo, sé que nunca voy a parar", afirmó Jedlica contento por cómo lucen ahora sus piernas.

