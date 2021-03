A casi dos meses de la pérdida de su embarazo, Ingrid Aceitón y su pareja cuentan los detalles de cómo han superado aquella lamentable noticia. Ahora ambos residen en San Rafael, en la región del Maule, en donde están acompañados por otros familiares.

La modelo cuenta que lo ocurrido en enero ha sido lo más difícil que le ha tocado vivir y que nunca olvidará a su pequeña, quien iba ser bautizada con el nombre de Alice. Sin embargo, asegura que su deseo de ser madre no desaparece y que quiere volver a lograrlo.

"Todos me dicen que habrá un momento en que entienda el por qué (de la pérdida), pero aún no puedo hacerlo. A veces me tranquilizo por las promesas que le hacía a ella. La visita de Alice ha sido lo más maravilloso que me ha pasado", parte comentado la exchica del reality de Mega "¿Volverías con tu ex?".

"Siempre lo voy a sentir así. Independiente de que ya no esté con ella, jamás en mi vida podría decir que hubiese preferido no quedar embarazada. Alice es mi primera hija, es única e irremplazable. Siempre he querido ser mamá y quiero volver a lograrlo", asegura.

El apoyo de su pareja y familia

Ignacio Jelvez, su pareja de hace un año y padre de la menor, ha sido fundamental para ella: "Conocerlo es una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida, siento que me lo envió Dios. Desde un comienzo hemos sido cómplices en todo. Nos amamos, nos reímos, la pasamos súper bien".

Por su parte, él señala que "he intentado consolarla y superarme. Cuando nos vimos en persona, el cariño y las emociones fueron muy rápido. Cuando empezó lo de la cuarentena acepté venirme para San Rafael con ella. Estoy feliz con ella y siempre estaremos unidos".

Otros que han sido importantes para la dupla son los familiares de Ingrid: "Cuando pasó todo esto, vino una prima a quedarse conmigo unos días, después vinieron mis mejores amigas. Del apoyo familiar no tengo nada que decir, porque han estado conmigo y con Ignacio todo el tiempo".

"Agradezco mucho todo lo que han y también gente que no conozco. En Instagram me han dado mucho cariño, recibo mensajes de madres que les ha pasado algo similar, entonces a momentos una no se siente tan sola", agrega.

Planes a futuro

Ambos jóvenes se proyectan en el futuro, permaneciendo en el sur de Chile: "Con Ignacio tenemos proyectos que debemos seguir, como tener nuestras cosas. Antes de la pandemia iba a estudiar Estética Integral, pero decidí postergarlo. Podría estudiar algo online, pero soy súper detallista y quiero que sea presencial".

"Estamos tirando para arriba, de a poquito saliendo para adelante. Estoy seguro de que la bendición volverá a llegar, porque después de la tormenta siempre sale el sol", concluye el joven ante LUN.

