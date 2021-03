Se instaló en el escenario de Got Talent Chile y simplemente deslumbró con su participación, a tal punto que emocionó hasta las lágrimas a los jurados del nuevo programa de Mega.

Denisse Rosenthal y Carolina Arregui se rindieron ante el talento de Aracely Lavín, una cantante y enfermera que durante el último tiempo se ha dedicado a acompañar a pacientes contagiados de coronavirus. Hoy dice que está viviendo un sueño, del cual no quiere despertar.

"Dejaste la vara muy alta"

En conversación con Meganoticias, la gran sorpresa del capítulo estreno del show de talentos cuenta que "cuando me bajé del escenario estaban todos los productores llorando. Me decían 'tienes que buscar una canción muy buena para la próxima fase, porque dejaste la vara muy alta. Me preguntaban si tenía una canción igual de potente", cuenta entre risas.

La elección de la canción, "En cambio no" de Laura Pausini, no fue una casualidad: "Yo tenía que cantar una canción y quería elegir una bien. Hay mucha gente que canta bonito, pero yo quería dejar un mensaje".

"Esta canción yo la he cantado muchas veces, pero es la primera vez que la siento tanto. Quería llorar, me tuve que contener. Cuando terminé me emocioné mucho", agrega la joven.

El apoyo de sus pacientes y colegas

Aracely ha sabido potenciar su talento a través de las redes sociales, las mismas que luego de su show no dieron abasto con tanto mensaje de apoyo.

Eso sí, los que más la emocionaron fueron los de sus pacientes y colegas del Hospital Parroquial de San Bernardo, donde trabaja como enfermera y dedica parte de su tiempo a compartir su pasión con personas hopitalizadas y aisladas por covid-19.

"Por mi mente, mientras yo cantaba, iban pasando muchas imágenes. Saber toda la gente que estuvo tan mal... y que hay gente que aún diga que el virus no existe. Si vieran lo que uno vivió en la pandemia...", comenta.

Aquel viernes, nadie quedó indiferente al conmovedor mensaje que dedicó a los familiares de pacientes fallecidos a causa del coronavirus, muchos de los cuales cuidó hasta el último minuto de sus vidas.

"De verdad que lo hemos pasado mal, como personal de salud muy mal, porque hemos visto morir mucha gente sola, y ese peso emocional lo tengo aquí", declaró la estrella naciente.

El éxito de Got Talent Chile

Las audiciones de Got Talent Chile seguirán cada viernes desde el Teatro Municipal de Las Condes. Una apuesta mundial que ya se estrenó en Chile y que busca descubrir más talentos como el de Aracely.

