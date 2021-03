El exdelantero de la Selección Chilena, Mark González, entregó el primer mensaje a través de su cuenta de Instagram luego que su esposa, Maura Rivera, comunicara que su marido sufrió un infarto agudo al miocardio.

La bailarina aseguró que tras esta afección, vivió "días terribles" junto a su pareja. Afortunadamente, el otrora jugador de fútbol ya está recuperado.

A través de un video, González señaló que se encuentra "bien, en mi casa descansando. Pasé un momento difícil. Me dio una miopericarditis que cada una podrá buscarlo".

"Fue un momento difícil que ya superé. Somos fuertes. Este video es para agradecer cada mensaje, y son demasiados. No me sorprende ese amor y las buenas vibras que día a día me han brindado. Eso te alienta y te da fuerza", añadió.

El exfutbolista cerró el video recomendándole a sus seguidores que valoren "las cosas que tienen en la vida, lo que tienes se te puede ir en un segundo", además de reiterar los agradecimientos por la preocupación expresada.

La salud de Mark, de 36 años, como fue mencionado, generó preocupación en hinchas y en cercanos a él, como lo hizo el Liverpool de Inglaterra, club donde jugó entre 2006 y 2007, quienes le enviaron un especial mensaje de apoyo.

"Le enviamos todos nuestros buenos deseos al ex 'red' Mark González, quien se recupera después de sufrir un infarto al corazón. Todos en los 'reds' te deseamos una rápida recuperación, Mark", escribieron.

We’re sending all of our best wishes to former Red, Mark González, who is recovering after suffering a heart attack.



Everyone at the Reds wishes you a quick recovery, Mark 🔴 pic.twitter.com/JuPs85vwtq