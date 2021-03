Sinceras declaraciones son las que realizó Pamela Díaz, destapando un desconocido capítulo de su vida cuando aún estaba casada con el exfutbolista Manuel Neira.

En entrevista con Martín Cárcamo en el programa “De tú a tú”, la exmodelo contó cómo fue la primera vez que quedó embarazada, de su ahora hija Trinidad, y detalles de la relación que mantuvo con Neira.

“Era un poco sumisa. La señora de un futbolista es un poco sumisa. Para que le vaya bien a él, tienes que estar como detrás todo el tiempo”, señaló, asegurando que a él no le gustaba que ella fuera famosa.

En ese contexto, Díaz decidió “seguir” al exdelantero de Colo Colo hasta Islas Canarias, donde jugó en Las Palmas. Sin embargo, ya en España la pareja tuvo una pelea por lo que Pamela se devolvió a Chile, momento donde se enteró que estaba embarazada.

Pensó en abortar

Tras enterarse de su estado, Díaz reveló que pensó en abortar en ese entonces. “Lo pasé pésimo, no quería tener hijos, decía 'me cagué la vida'. En un momento dije '¿y si aborto?' Pero no sé cómo se aborta, dónde tengo que ir, a quién le digo. Después quizá soy mal mirada”, contó.

Tras reflexionar, “La Fiera” decidió continuar adelante con el embarazo. “Dije '¿qué pasa si aborto y el día de mañana voy a tener un hijo y ese hijo se enferma? ¿O cruza la calle... o tiene una enfermedad?' Era como culpándome a mí de que había abortado antes y ahí dije que no”, aseguró.

