Lorna Cepeda, la actriz que dio vida a la famosa “Peliteñida” en la teleserie “Yo soy Betty, la Fea”, desbordó felicidad al compartir las primeras fotos de su nieta, la pequeñita nacida de su hija Daniela Paz Cepeda y su yerno Juan Camilo Casas.

La colombiana enterneció las redes al postear en su cuenta de Instagram las instantáneas mostrando muy orgullosa a la niña que la convirtió en abuela a los 50 años, en una gráfica que captó su felicidad por completo.

No solo fue su sonrisa y mirada, lo que delató el amor de Lorna para su primera nieta. Sus palabras dibujaron la felicidad de una familia que esperó con ansias a la nueva integrante.

La primogénita de la familia Casas-Paz se robó la atención de los fans de la popular “Peliteñida”, a quien felicitaron con cientos de comentarios que se sumaron a la algarabía de su noticia.

El elenco de la exitosa producción, que continúa acaparando el rating de diversos países, se unió al júbilo de su compañera y amiga. Fue así como la protagonista de “Betty, la Fea”, Ana María Orozco reaccionó a la publicación al dejarle unas palabras: “Estás radiante. ¡Qué dicha!”.

Aura María, la integrante del “Cuartel de las Feas” que encarnó la actriz Estefanía Gómez, también felicitó a su amiga. “¡Mereces este precioso regalo de Dios! Ya imagino la felicidad total cuando yo la viva”, mencionó, al destacar que tiene una hija que también ya contrajo matrimonio.

Y Marcela Posada, la carismática Sandra “La Jirafa”, fue otra de las cómplices del cuartel que dijo presente. "¡Qué felicidad! ¡Qué viva la vida y qué vivan las abuelitas! Felicitaciones a toda la familia”.

Lorna de “Betty, la Fea” derrocha emoción

“¿Qué les puedo decir? ¿Cómo les explico la felicidad que me embarga? ¿El amor que siento por la bebecita? ¿La alegría de ser abuela? ¿El agradecimiento que tengo con mi hija Daniela Paz Cepeda y Juan Camilo Casas por semejante regalo?”, fueron las interrogantes que lanzó al iniciar el texto de las fotos.

La artista continúo describiendo su dicha: “Lo que siento en verdad no se los puedo explicar, solo quiero compartirles mi felicidad, mi amor, mi alegría, mi instinto de protección por esta chiquita que me ha hecho la vida con más colores (mi cara de boba me delata)”, finalizó su cálido mensaje.

En la primera postal, Lorna se ve posando a la cámara con unos ojos que destacan en la gráfica, y en su regazo muestra a su nieta de espalda, dejando su pequeña cabeza con suave cabello al descubierto. Una sabana tejida en un tono beige cubre a la recién nacida, quien llegó al mundo ya finalizando el mes de febrero, cuando la actriz dio pistas del nacimiento a través de sus historias de Instagram.

En la segunda foto, la “Peliteñida” captó en detalle la manito de la bebé entrelazada con sus dedos, mientras se ve que se encuentra abrigada y entre los brazos de su complacida abuela.

