Este jueves 11 de marzo, Grey's Anatomy retomó la segunda parte de su temporada 17, y estrenaron un nuevo capítulo de la ficción, el cual estuvo marcado por una inesperada muerte.

Cabe recordar que la serie en este nuevo ciclo decidió abordar el coronavirus, mostrando casos médicos y el estrés al cual están sometidos como personal sanitario dentro del hospital.

¡Alerta de spoilers!

En el más reciente episodio de Grey's Anatomy, el cual es un crossover con la serie Station 19, ambas creadas por Shonda Rhimes; Andrew DeLuca y su hermana Carina persiguen a una mujer sospechosa de tráfico sexual para que no vuelva a escapar.

En la frenética persecusión, DeLuca es apuñalado y trasladado de urgencia al Grey-Sloan, en donde se está debatiendo entre la vida y la muerte.

A modo de despedida, el médico llega hasta la playa imaginaria de Meredith, con quien sostiene una relación amorosa, para despedirse de ella.

Recordemos que este lugar ha representado durante esta temporada el "limbo" entre la vida y la muerte. Meredith se encuentra en dicho lugar puesto que está gravemente internada por coronavirus desde hace unos capítulos.

En la playa, DeLuca, además de verse con su novia, se encuentra también con su madre, ya muerta, lo que simboliza que la vida del personaje ha llegado a su fin.

El actor que personifica a DeLuca, Giacomo Gianniotti, escribió en su cuenta de Twitter un mensaje para despedirse de su público, que desde la temporada 11 participó en la serie.

"Es mucho lo que podría decir... pero todo lo que viene a mi mente es decirles gracias. Gracias a todos los fans que quisieron a DeLuca tanto como yo. Contar su historia es y será uno de las grandes honores de mi vida. Gracias", señaló el italiano.

So much I could say... but all that comes to mind is thank you. Thank you to all the fans who loved Deluca as much as I did. Telling his story was and will be one of the great honors of my life. Thank you. @GreysABC