El cantante canadiense Justin Bieber y su esposa, Hailey Bieber, están en la polémica por unos controversiales comentarios que fueron tildados de racistas y además, de perpetuar estereotipos.

Esto porque en una transmisión en vivo a través de Instagram, uno de sus fans se burló de como andaba vestido Bieber. El intérprete de "Baby" lucía una holgada polera celeste y un sombrero de color beige.

"Pareces un capo mexicano", le escribió un usuario, frente a lo cual el cantante rió y comenzo a imitar el estereotipo que existe en Estados Unidos sobre las personas con esta nacionalidad.

Tras esto, Hailey, lejos de llamarle la atención por su actuar, acotó que con esa ropa se parecía a Fidel Castro, el fallecido expresidente de Cuba, a modo de chiste.

Why are you mad over Selena reading some scripts when these two are openly r*cists? https://t.co/jMVfj3NXRO pic.twitter.com/N41bSLEfix