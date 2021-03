Francisca Walker y Mario Horton mantienen una relación amorosa desde hace varios años, vínculo que siempre han mantenido en privado y lejos de las redes sociales.

Sin embargo, fue en medio de la crisis sanitaria durante el 2020 que surgió el rumor de que la actriz estaba esperando su primer hijo junto al actor que vemos por estos días como “Germán”, en Edificio Corona.

Pese a que nunca se refirieron al supuesto embarazo ni dieron luces de ello, hace algunos días se confirmó que Walker sí se convirtió en madre durante la pandemia.

En una entrevista para revista Wikén de El Mercurio, donde se hablaba del proyecto musical de la actriz, el medio confirmó que “tuvo su primer hijo junto a su pareja, el actor Mario Horton”, aunque se desconoce la fecha de cuando ocurrió.

Su primera foto

Tras confirmarse que ambos se convirtieron en padres, Francisca Walker aprovechó el Día de la Mujer para mostrar por primera vez una foto de lo que fue su embarazo, proceso que mantuvo siempre en reserva.

Con un potente mensaje sobre la evolución y liberación que ha vivido como mujer, la actriz publicó una imagen en blanco y negro tomada por el fotógrafo Rod Hoffmann donde se aprecia su silueta.

"Siento que en estos años ha cambiado completamente la forma en que me veo a mi misma y a las demás mujeres. Siento que hoy me juzgo menos, que me quiero más, me gusta más mi cuerpo, me reprimo menos las cosas quiero decir, me he despegado más de lo que se espera de mí y me he concentrado en lo que yo realmente quiero ser y hacer", expresó.

Walker además agregó que "esta evolución/liberación ha sido gracias a otras mujeres que vinieron antes que yo, otras más rebeldes y valientes que yo, que me han mostrado el camino e inspirado y motivado a ser cada día más auténtica y feliz".

