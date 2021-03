Tali Thompson es una famosa tiktoker británica que encanta a sus más de 31 mil seguidores en la red social. El pasado mes de diciembre llegó a Chile para instalarse de manera definitiva para reunirse con sus amigos y, en especial, con el amor de su vida.

En 2018 vino por primera vez a nuestro país gracias a un intercambio. Un día salió con amigos a un bar y conoció a Tomás Chávez, un chileno de 29 años de quien se enamoró. A partir de aquel año, no paró de viajar hacia esta parte del continente y en febrero pasado decidieron dar el gran paso, cuando él viajó al Reino Unido.

"Estábamos en un bus entre Sheffield y mi casa en Derbyshire hablando del futuro, qué queríamos hacer y él me preguntó '¿qué te parece hacer una unión civil?'. Le pedí que me explicara el tema y le dije que me parecía bien. Hicimos el acuerdo sin celebración, solo fuimos los dos y después almorzamos. Somos bien sencillos en ese aspecto", explica la joven sobre firmar el Acuerdo de Unión Civil.

Descartando el matrimonio, la influencer señala que "nosotros somos una pareja, un equipo, y si para tener derechos como una pareja tenemos que firmar algo en el Registro Civil, lo hacemos felices. Es bueno que exista esta opción".

"Conocí a mi alma gemela"

No fue nada de fácil sostener una relación a distancia desde 2018: "Estuvimos casi dos años así y durante la pandemia estuvimos separados seis meses. Cuando Chile está en horario de invierno e Inglaterra en verano, tenemos cinco horas de diferencia. Eso fue lo más difícil".

Sobre el vínculo amoroso con su pareja Tomás, Tali asegura que "que somos mejores amigos. Él me entiende más que nadie. Tuve mucha suerte que vine acá y conocí a mi alma gemela al otro lado del planeta".

La "buena onda" de los chilenos

Si hay algo que la tiktoker gusta de Chile son precisamente los chilenos: "Son súper amables y abiertos. En mi experiencia, ha sido más fácil hacer amigos chilenos que en mi país, porque los británicos somos un poco más cerrados".

"A mí me impresionó la buena onda. Aparte de mi relación, también quería volver para estar con los amigos que conocí", concluye ante LUN.

