Un nueva denuncia sobre acoso se registra en el mundo del espectáculo y esta vez ha sido la actriz de “Harry Potter”, Katie Leung, quien ha sacado a la luz que fue víctima de ataques racistas mientras participó del filme.

La artista escocesa de ascendencia china tenía 16 años cuando fue víctima de acoso al darle vida al personaje Cho Chang. Aunque no dio detalles acerca de qué exactamente decían sobre ella, asegura que los ataques venían de los propios fanáticos de la película.

Aseguró que le advirtieron que ante estas situaciones y durante algunas entrevistas negara todo acerca de que era blanco de comentarios en contra de sus orígenes asiáticos. Así lo confirmó en el podcast "Chinese Chippy Girl", citado por NBC News.

Actriz de "Harry Potter" atacada por fans

En el podcast de una ferviente admiradora, se presentó a la actriz: “Katie comparte sus experiencias del odio que recibió cuando interpretó el papel icónico de Cho Chang en Harry Potter”.

Según la famosa intérprete, los fans de la película la atacaron en línea, después de que se anunciara que encarnaría el papel de Cho Chang en el filme. Fue en 2005 cuando se estrenó su personaje en “Harry Potter y el cáliz de fuego" y luego continuó en las secuelas.

La mujer, hoy de 33 años, explicó que en un momento dado se estaba buscando en Google y estaba en un sitio web dedicado a los fanáticos. “Recuerdo haber leído todos los comentarios. Y sí, fue mucha mierda racista", comentó.

“No está sucediendo”

Cuando fue elegida para la famosa serie de películas, Leung no había recibido ningún tipo de capacitación para declarar en entrevistas ni ante el abordaje de los medios.

Aunque trató de hablar con un publicista sobre el asunto, recibió instrucciones precisas: “Oh, mira Katie, no hemos visto estos sitios web de los que habla la gente. Y sabes, si te preguntan solo di que no es cierto, que no está sucediendo", recordó.

Durante la entrevista para el podcast no quedó claro si quienes le hicieron las recomendaciones a la actriz de “Harry Potter” trabajaban para ella o para la producción de cine, hecha por Warner Bros.