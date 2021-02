Neville Longbottom, de "Harry Potter", logró consagrarse como uno de los personajes más queridos de la reconocida saga de hechiceros que cautivó, principalmente, a los adolescentes.

Su particular personalidad, un tanto introvertida, sacó más de una carcajada en las primeras películas de la cinta basada en el libro de J.K. Rowling.

Pero como todo personaje, tuvo su evolución. Y es que en la última parte de la historia jugó un papel trascendental, al matar a Nagini, serpiente y horrocrux de Voldemort.

Sin embargo, no solo cambió su personalidad a lo largo de la cinta, sino también su aspecto físico en la vida real, lo que sorprendió a sus fanáticos.

Harry Potter Fandom

Recorrido en el cine

Hablamos de Matthew Lewis, actor británico de 31 años, quien, además de hacerse conocido en "Harry Potter", tuvo la posibilidad de participar en otras películas durante estos años.

Lewis ha participado en producciones como "Night of the Loving Dead" (2012), "Wasteland" (2013), "The Sweet Shop" (2013) y "Terminal" (2018).

Aunque su papel más recordado fue en la cinta "Me Before You" (2016), cuando encarnó a Patrick, pareja de Louisa (Emilia Clarke).

Fanático del Leeds y los animales

Pero su vida no solo gira en torno a la actuación, ya que también ha quedado demostrado que es un fiel seguidor del fútbol.

En su cuenta de Instagram, donde tiene más de 2.5 millones de seguidores, Lewis ha expresado su más profundo fanatismo por el Leeds United de Marcelo Bielsa.

Incluso, ha participado de algunos eventos relacionados al club, como podcasts y entrevistas.

"16 largos años y lo hemos hecho. El Loco y los chicos... Gracias! Premier League... Estamos de vuelta!", comentó en la red social el día en que el Leeds ascendió de categoría de la mano del extécnico de La Roja.

Pero no tan solo eso, ya que también ha subido varias fotografías junto a su pareja, Angela Jones, con quien tiene dos tiernos perritos que lo acompañan en su día a día.

Así luce Matthew Lewis en la actualidad

