Como la “Rihanna árabe” ha sido considerada la cantante chilena-palestina Elyanna, quien ha ganado gran popularidad y que recientemente se convirtió en portada de la versión de Medio Oriente de la prestigiosa revista GQ.

Con 19 años, la artista se ha abierto espacio en la industria musical de Medio Oriente, sumando millones de reproducciones en plataformas digitales y convertida, además, en una influencer de la moda en redes sociales.

“Siempre he querido ser artista, siempre supe que podía cantar, pero era demasiado tímida para decirlo”, aseguró la cantante a GQ.

Sus raíces

Elyanna también habló de sus raíces en Palestina, donde creció hasta los 15 años, edad en que se mudó a Los Ángeles, California, con el fin de perfeccionar su carrera artística. “Aquí nunca me sentiré en casa y lo sé. Mi hogar es Palestina y eso es todo. Todavía estoy aprendiendo, todavía me estoy adaptando, pero me vine con un sueño y mi cerebro estaba como, ‘ok, quiero que esto suceda y este es mi objetivo’”, señaló.

“Amo la música y amo mi cultura. Lo represento como quiero representarlo. Nunca vas a satisfacer a todos, así que voy a hacer lo mío y si te gusta, te gusta, si no, no”, agregó.

La joven artista canta en árabe desde Estados Unidos, detalle que según cuenta no todos han notado, “pero algún día lo harán”.

Sobre sus raíces chilenas no se tienen muchos detalles, a pesar de que ella las ha dejado demostradas, como lo hizo en un video donde señaló que "mi lado latino siempre me toma. Viva Chile", mientras aparece cantando en español la canción "Malamente" de Rosalía.

My latino side always gets me💁🏼‍♀️ Viva Chile🇨🇱 pic.twitter.com/CySo91jVOn — Elyanna (@Elyanna) February 18, 2019

