Este miércoles 10 de marzo el actor chileno Tomás Vidiella falleció a los 83 años de vida, luego de estar días internado en un centro de salud tras haber contraído coronavirus.

Fue uno de los actores más versátiles del país, cuyo talento lo llevó a incluso actuar sobre escenarios teatrales fuera de las fronteras de Chile. Asimismo, incursionó en el humor, siendo reconocido como uno de los primeros que hizo café concert en la nación.

El pasado 13 de febrero, Vidiella brindó su última entrevista grabada a la Corporación Cultural de Ñuñoa, en donde abordó gran parte de su carrera. Sin querer, esta conversación es el último registro grabado del fallecido intérprete.

El café concert

Tomás Vidiella era uno de los actores mejores pagados del teatro de la Universidad de Chile, considerado en los años 70 como el más prestigioso del país. Sin embargo, tras ver en el extranjero que se estaban haciendo shows de corte humorístico conocidos como café concert, quiso probar en el área.

"Hablé con el teatro de la Universidad de Chile para pedir un permiso, sin sueldo, de 6 meses, para intentar una fórmula que en Chile no se ha hecho nunca que es el café concert. Me dijeron que no, te quedas o te vas. Pensé 5 segundos y dije: 'me voy'", confesó al programa conducido por los actores Rodrigo Muñoz y Claudia Pérez.

Tras esta decisión, el actor interpretó el show "Agamos el amor sin H", el cual no debutó en un teatro ni en un reconocido escenario. "Me fui a la nada, empezamos en Agustinas, y tuvimos que agrandar una pieza que nos prestaron, la 'amononamos', le pusimos unas bancas, y la gente hacía cola para entrar", comentó Vidiella.

Frente a estas precarias condiciones, el artista confesó que lo que le encantó de este tipo de shows era "la cercanía con el público, esa comunicación directa con el público que en Chile no se conocía".

Estudiar teatro con Víctor Jara

Vidiella ingresó a estudiar teatro a la Universidad de Chile en los años 50. Una decisión que a su familia no le cayó nada de bien.

"Mi papá casi se murió. Él era comerciante, tenía negocios, se dedicaba a eso. Le dije un día, 'papá sabes que quiero estudiar teatro'. '¿Qué?' me dijo él. 'Que quiero estudiar teatro'. 'Bueno, te vas a morir de hambre', me respondió. Yo le dije: 'Sí, me voy a morir de hambre, pero me voy a morir de hambre feliz'", recordó Vidiella.

En la escuela de teatro, el actor fue compañero del artista Víctor Jara y del actor Alejandro Sieveking. Sobre el cantante, contó que en la universidad, "era un compañero más. Cuando llegó con 'El cigarrito' al camarín y nos dijo, chiquillos compuse una canción, a ver qué les parece. La cantó y nosotros lo miramos y le dijimos, sí, fíjate no es mala".

"No teníamos idea de cómo lo iba a transformar la historia. Estuvimos los cuatro años de la escuela juntos (...), después Víctor se transformó en director y empezó a dirigir excelentemente bien, fue creciendo como folclorista y se fue transformando en el personaje que es", remató.

De izquierda a derecha: Victor Jara, Jaime Silva, Gustavo Salas y Tomás Vidiella

Tomás Vidiella marcó a toda una generación de actrices y actores de televisión y de teatro, los cuales han lamentado su partida y hecho públicos homenajes a través de redes sociales para honrar la memoria del multifacético artista.

