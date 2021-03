Luego de que Meghan Markle fuera llamada “princesa Pinocho” por parte del presentador británico Piers Morgan, tras confesar sus tendencias suicidas a Oprah Winfrey, el coanfitrión de “Good Morning Britain” dejó su famoso programa.

La duquesa de Sussex había escrito horas antes al jefe del canal ITV –donde es transmitido el espacio televisado- para quejarse del conductor. Insiste en que no está molesta porque Morgan confesó que no cree nada de lo que ella dijo a la reconocida periodista en una entrevista.

Después de las declaraciones de la esposa del príncipe Harry y los ataques del presentador, la exprotagonista de “Suits” aseguró que le preocupaba que los comentarios de Morgan afecten a personas que lidian con problemas de salud mental, reveló la Asociación de Prensa, citada por Daily Mail.

Negado a disculparse ante Meghan Markle

Meghan Markle había dicho en una entrevista con Oprah Winfrey que mientras tenía cinco meses de embarazo de Archie, pensó en el suicidio, y que no recibió ayuda por parte de la realeza británica.

También acusó a la familia real de preocuparse porque la piel de su hijo fuera oscura y de negarle el título de príncipe por ser de raza mixta. Morgan pidió a los duques de Sussex que mostraran pruebas y respaldos de lo que aseveran.

El presentador también calificó las afirmaciones de Meghan Markle como “despreciables” y advirtió que había hecho mucho daño a la monarquía británica. Después de ello, a Morgan se le obligó a hacer pública sus disculpas ante la duquesa, a lo que se negó.

Sube la audiencia en ITV

Morgan se fue y la audiencia de ITV aumentó sobre la BBC. El conductor divulgó en su cuenta de Instagram una foto con los números y un mensaje: “’Good Morning Britain’ superó a ‘BBC Breakfast’ en las calificaciones, por primera vez ayer. Mi trabajo está hecho”. Esto, después de que él salió enfurecido del set de TV durante su último programa.

“El lunes dije que no le creía a Meghan Markle en su entrevista con Oprah. He tenido tiempo de reflexionar sobre esta opinión, y todavía no lo hago”, escribió Morgan en un mensaje de Instagram, en el que colocó una imagen con una frase de Wiston Churchill sobre la libertad de expresión.

El mensaje del exprimer ministro británico de las décadas 40 y 50, reza: “"La idea de la libertad de expresión de algunas personas es que son libres de decir lo que quieran, pero si alguien más responde, es un ultraje".

Más críticas a la duquesa

Morgan, de 55 años, recientemente había compartido un post en el que aparecía una foto de Meghan Markle junto a la celebridad estadounidense Wallis Simpson, una mujer dos veces divorciada, y por quien abdicó al trono Eduardo VIII en 1936.

Las acusaciones contra la corona británica por parte de los duques de Sussex han sido consideradas el mayor escándalo que ha tenido que afrontar la realeza, después de la crisis con Eduardo VIII.

“Quizás sea el momento de prohibir a nuestros príncipes que se casen con mujeres estadounidenses”, escribió en ese momento Piers Morgan.

