Tallulah, la hija menor de Bruce Willis y Demi Moore, reveló que fue abusada psicológica y emocionalmente por una persona que cuidó de ella durante dos años y que conocía desde su infancia.

La joven, de 27 años, confesó que vivió horrores. Aunque asegura que nunca la tocaron físicamente, la persona la mantuvo aislada y no le permitió contacto con ningún familiar durante este tiempo.

Cuenta que costó sanar las heridas

"Tengo una historia", escribió Tallulah en una publicación de su cuenta de Instagram, que luego fue eliminada, según detalla el portal del Daily Mail. “Me he esforzado por ser lo más abierta posible, la mayoría de las veces encontré una comunidad con mi vulnerabilidad. Con los dedos nerviosos, estoy lista para compartir sobre un momento de mi vida que había elegido no dar al público”, añadió.

Explicó que le costó mucho tiempo sanar, y que a su edad las heridas siguen abiertas. Sin embargo, aclaró que ha estado luchando todos los días para mejorar durante los últimos años.

Relató que el abuso ocurrió a los 18 años cuando se fue a estudiar a Boston, a una universidad a la que nunca pudo asistir. “Era la persona que se encargaría de cuidarme y mantenerme a salvo”, afirmó.

Tallulah estuvo encerrada por una “sociópata”

Ahora a su edad, la hija menor de Bruce Willis y Demi Moore tiene otra perspectiva, y se refiere a la mujer como una “sociópata”. Contó que debido a la confianza, la mujer le ordenó que se fuera a vivir con ella. "Sin protestar (no sabía que tenía algo qué decir), me mudé".

“'Esta persona cambió mi número de teléfono, mi dirección de correo electrónico fue redirigida a la de ella, no se me permitió el correo; estaba atrapada en la casa de los horrores y me dijeron que a nadie le importaba, que nadie vendría '', continuó.

“Nunca me tocaron físicamente, sino que abusaron emocional y psicológicamente sin piedad. Durante dos años viví con un miedo tan penetrante que mi estómago retrocede en la memoria”, rememoró, señalando que sintió miedo durante un largo tiempo después que escapó de su abusadora.

