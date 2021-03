"Señor y señora Gucci", con estas palabras Lady Gaga reveló la primera imagen de la película "House of Gucci" del director Ridley Scott, en la que personificará a "Patrizia Reggiani", esposa del afamado empresario de la moda.

En la fotografía, la también cantante, sale en compañía del actor Adam Driver, quien será el encargado de dar vida a "Maurizio Gucci".

De acuerdo a los medios estadounidenses, el rodaje del film inició hace unas semanas atrás y también contará con las actuaciones de Al Pacino, en el papel de "Aldo Gucci"; Jared Leto, que interpretará a "Paolo Gucci"; y Jeremy Irons, quien será el padre de "Maurizio Gucci".

Cabe señalar, que la cinta está inspirada en el libro de Sara Gay Forden, "The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed".

Trágico final

Roberto Bentivegna es el guionista del largometraje que abordará el aesinato de Gucci en manos de un sicario contratado por Reggiani.

"House of Gucci" se desarrollará en la época de los años 80 y narrará el asesinato del nieto del fundador de la prestigiada firma italiana, quien murió a causa un disparo de arma de fuego en el año 1995.

Después de tres años y tras las investigaciones realizadas, las autoridades hallaron que Patrizia Reggiani fue quien mandó a ejecutar el asesinato, razón por la cual fue sentenciada a 19 años de cárcel.

Sin embargo, para el 2016 la mujer fue liberada debido a su historial de buena conducta en la prisión.

Se tiene previsto que "House of Gucci" se estrene el próximo mes de noviembre de este año.

