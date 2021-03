Los fans de Selena Gomez se encuentran en estado de shock luego que la cantante revelara en una entrevista con la revista Vogue US que podría retirarse de la música, después de lanzar su último disco a finales de este 2021.

"Quiero darle a (la música) una última oportunidad antes de retirarme", expresó la cantante, quien declaró sentirse agobiada por algunas personas que han calificado su trabajo como poco "suficiente".

Para nadie es un secreto que la exchica Disney siempre ha estado en el ojo del huracán. Primero, por la ruptura con el cantante Justin Bieber, luego por la grave enfermedad que la llevó al borde la muerte y, finalmente, por las constantes indirectas en redes sociales que había entre ella y Hailey Bieber, sostuvo el sitio los40.com.

Fue, justamente, por estas razones que Selena decidió alejarse de Internet y las redes sociales. De hecho, ya tiene tres años sin manejarlas directamente.

"Gomez ha estado fuera de Internet durante tres años; envía fotos y mensajes de texto a su asistente para que los publique en Instagram y Twitter", consignó la revista.

"Si te vas respetaré tu decisión"

Además de confesar que se alejó de las plataformas digitales, la también actriz se sinceró al expresar que muchas veces no entendía el propósito de lo que estaba haciendo.

"Es difícil seguir haciendo música cuando la gente no necesariamente te toma en serio. He tenido momentos en los que he estado como: '¿Cuál es el punto?', '¿Por qué sigo haciendo esto?'", dijo.

Tras la declaración de la intérprete de "De una vez", las reacciones de sus fans no se hicieron esperar y las redes sociales se llenaron de mensajes en apoyo a la artista.

"Selena, si te vas respetare tu decisión, solo quiero que seas feliz"; "No puedo imaginar una vida sin ella, sin su música"; "Yo no quiero que Selena Gomez se retire, pero primero está su salud mental" comentaron algunos seguidores.

Otros, simplemente, se preguntaban cómo algunas personas se pudieron haber metido con ella y con su vida personal.

Y pensar que te imitaba en el espejo de mi habitación ,

Selena si te vas respetare tu desición solo quiero que seas feliz mi dulce Selena.

te adoro💜💙⚘🌹🌻💐🌸



WE LOVE YOU SELENA



pic.twitter.com/sohpyyIPyS — GoEun ¡¡I WANT LISA FREE!!! (@GoEun51289927) March 9, 2021

Selena fue presente desde que estaba chiquita, aún recuerdo ver "un año sin lluvia" pasar por la tele y llorar porque me ponía sensible, tbh no puedo imaginar una vida sin ella, sin su música.



WE LOVE YOU SELENA@selenagomez pic.twitter.com/1PMp7uDIuk — Anastasia🍦 (@sellxblackpink) March 9, 2021

¿Cómo pueden odiar a alguien que todo lo que hace es dar amor, inspirar e instar a los demás a ser mejores personas? ¿Cómo pueden odiar a este hermoso ÁNGEL?



WE LOVE YOU SELENA pic.twitter.com/RClfp9c3rP — 🌻✨Demente✨🌻 (@SelenaDemente) March 9, 2021

