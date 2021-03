Dulce María, la exintegrante de la popular agrupación mexicana RBD, finalmente compartió el rostro de su primogénita, María Paula; la niña que vino a cambiar su vida y la de su esposo Francisco Álvarez, desde el pasado mes de diciembre de 2020 cuando anunció su nacimiento.

El 3 de diciembre de 2020, la cantante compartió con sus fans la llegada de su bebé, con una foto que arrancó cientos de comentarios llenos de ternura y bendiciones para la nueva integrante de la familia.

La foto mostraba sus manos y la de su esposo sosteniendo la diminuta manito de la niña. "Primero, gracias infinita, gracias a Dios por dejarnos experimentar el milagro más grande de la vida (...) tu vida se divide en un antes y un después (...) todo ha valido la pena por conocerte y tenerte ahora en mis brazos, pequeña guerrerita”, fue parte del mensaje de la ex RBD en su conmovedora publicación.

Una postal de amores para Dulce María

Y a un poco más de dos meses del nacimiento, la cantante reveló la carita de su pequeña María Paula, en un montaje que asemejó un carrete cinematográfico, donde se vio con su niña en sus brazos por primera vez reflejando todo el amor que tiene una mamá por su retoño.

Madre e hija posaron a la cámara, de pie y teniendo de fondo el jardín de su residencia, y no pudo ser un mejor momento que en la celebración del Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo de 2021 cuando la cantante escogió para alzar su voz de mujer exitosa y desear lo mejor para su nena.

“Por un mundo donde se respeten tus derechos, donde tu voz sea escuchada y tus ideas tomadas en cuenta y en serio, porque se escuchen tus pasos y jamás silencien tu voz ni tus sueños”, escribió en un contundente mensaje lleno de fervor y apostando por un mundo mejor para todas las mujeres.

María Paula lució encantadora con un mini vestido gris y un coqueto gorrito que cubría su cabeza. Unas medias panty blanca completó el look de la pequeñita. Mientras que su madre, también se mostró radiante con un vestido gris cruzado de estampado floral en color rosa, mientras sostenía a la bebé entre sus brazos, publicó la revista People en Español.

Dentro de su mensaje, Dulce María apostó por una lista de deseos para el bienestar de su hija: "Porque haya más empatía, porque tengamos igualdad de oportunidades y salarios, donde decir que no a insinuaciones o a cualquier tipo de acoso no te salga tan caro y te quite oportunidades de trabajo, donde decir lo que piensas y ser quien eres no sea motivo de intolerancia y odio, un mundo donde no tengas miedo de alzar la voz”.

Sin duda, el debut de la hija de la famosa ex RBD se llenó de la palabra sanadora que dibuja a un mundo lleno de posibilidades para todas las mujeres.

