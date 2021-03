Hace pocos días, Jean Philippe Cretton sorprendió con dos marcas en sus manos que llamaron la atención de sus seguidores. A simple vista, parecían dos círculos negros con un extraño diseño a modo de relleno, pero fue el propio animador el que aclaró las dudas.

"Efectivamente son tatuajes. Estoy bien tatuado y en general nunca me han dolido mucho, pero tenía ganas de tatuarme más", indicó, agregando que sus figuras no han sido del gusto de todos.

"Me encanta el arte del tatuaje en general y este, en particular, me gusta porque a mucha gente no le gusta. Me gusta esa idea de generar cosas igual", dijo entre risas.

Te puede interesar Dejó atrás el color negro: Mon Laferte sorprende con radical cambio en su cabello

La explicación de sus tatuajes

Según cuenta el también cantante, "el origen de esto viene del artista Carlos Cadenas, con quien trabajo siempre. Cuando hice mi primer disco solista, llamado '33', él hizo este símbolo para una historia que inventé".

"Es una historia bien psicoespiritual, donde un personaje va en busca de sí mismo y sufre aventuras y desventuras, un disco más conceptual. En la carátula del disco lo pusimos en mi pecho y algunos años después tomé este mismo símbolo y me lo tatué en el pecho", añadió.

"Es el mismo de las manos, así se configuran tres elementos. Si pongo mis manos abajo formo un triángulo. Para algunas culturas indoeuropeas, como los celtas, muchas cosas se configuran en tres dimensiones. Mi idea fue llevar el concepto de la tridimensionalidad a mi cuerpo", aseguró a LUN.

Por último, concluye que no sintió ningún tipo de dolor. Eso sí, "el del pecho sí me dolió. Además duró poco, como una hora por mano, considerando que en otros tatuajes he estado cinco horas".

Todo sobre Jean Philippe Cretton

Todo sobre Famosos chilenos