La supuesta ruptura entre Daniella Álvarez y Lenard Vanderaa parece que seguirá generando polémica. Aunque ninguno ha formalizado la separación, ni los motivos, el público lo da por hecho y mantiene la esperanza de que reanuden su noviazgo.

Luego de que acompañó a la modelo colombiana, durante y después de la operación en la que le amputaron la pierna, parecían estar en un buen momento y ser una pareja ideal. Sin embargo, desde finales de noviembre del año pasado no se les ve juntos.

Las preguntas y las dudas de los seguidores de la joven pareja llegaron hasta Instagram y no son pocos los comentarios en el perfil del español. Los internautas hacen todo tipo de especulaciones, mientras Daniella y Lenard siguen en silencio.

Así reaccionó el ex novio de Daniella Álvarez

Ante los cientos de comentarios negativos, el exnovio de Daniella Álvarez no se quedó callado y cansado de las acusaciones rompió el silencio y respondió a una usuaria imprudente que lo acusó de haber roto con la presentadora de televisión en la peor etapa de su vida.

“Estarás guapo, pero dejar a tu novia por no tener un miembro, no tiene precio”, escribió la seguidora en un post del europeo. “¿Es real?”, apuntó otra. A lo que el joven español tajante y directo respondió: “Deja de decir estupideces. Un abrazo”.

Daniella enfrenta su realidad lejos de Lenard Vanderaa

Por su parte, Daniella parece estarla pasando bien lejos del joven actor y ha sabido lidiar con esta dura etapa de su vida y sigue asumiendo con valentía su realidad.

El mundo ha sido testigo a través de su cuenta de Instagram de todo su proceso de recuperación, con los duros ejercicios y la adaptación a la prótesis. Sus más de tres millones de seguidores también la han visto ejercer diversas facetas como empresaria, incluso hasta bailar, correr y andar en bicicleta.

La exmiss también se ha tomado un descanso para relajarse, reflexionar y encontrar esa paz que refleja en una de sus últimas publicaciones.

“Qué lindo es encontrarnos con nosotros mismos, con nuestros pensamientos y conciencia”, escribió Daniella en la publicación donde aparece en traje de baño, disfrutando en un lujoso spa, con un hermoso paisaje de fondo.

“Últimamente me pasa mucho que cuando me voy a dormir cierro los ojos y me pregunto, ¿en serio me pasó esto? ¿Estaré soñando? Abro los ojos y sí, sí me pasó y es mi realidad. Pero lo bueno del asunto es darme cuenta de que mi realidad me hace sentir más orgullosa de mí y entonces no me quedan ganas sino de sonreír”, apuntó.