La exmiss colombiana Daniella Álvarez sigue siendo motivo de admiración y no para de sorprender con su tesón y constancia para adaptarse y sobrellevar la amputación de su pierna izquierda. Para sorpresa de muchos, la modelo de 32 años apareció trotando en Instagram demostrando que puede hacer toda clase de ejercicios.

Con un duro entrenamiento, Daniella ha sido capaz de nadar, bailar, andar en bicicleta y no ha parado de trabajar, lo que ha servido de inspiración para muchas personas que en sus redes sociales le dejan mensajes de aliento y motivación.

"Eres una mujer poderosa, todo cuanto deseas lograr lo cumples. Felicidades, Daniella eres ejemplo para todas que si podemos cumplir nuestras metas", escribió una usuaria en los comentarios del post donde aparece trotando. "Para ti no hay imposibles. ¿Tienes idea de cuánto nos inspiras?", son algunos de los mensajes que dejaron a Daniella.

Daniella Álvarez logró trotar a pesar de su diagnóstico

"¡Contra todo pronóstico pude trotar! Mis fisios y técnicos de prótesis nunca me dijeron que no lo lograría, pero tampoco me dieron esperanzas porque no sabían cómo se comportaría mi pie derecho pues no ayudaría en mi propulsión", escribió emocionada.

"Yo nunca lo dudé, en mi cabeza solo existe el yo puedo", añadió la modelo en una larga reflexión a través de su cuenta oficial de Instagram, donde aparece trotando con gran esfuerzo, acompañada de varias amigas.

"Cuando me solté de la mano de mi fisio y me vi trotando sola, lloraba por dentro de emoción. Ha sido igual todas las veces que he logrado algo por primera vez otra vez, demostrándome a mi misma que todo es posible a pesar del grado de dificultad", describió emocionada.

Constancia y disciplina

Daniella Álvarez explicó que fueron cuatro clases, en las cuales alcanzó a trotar hasta 30 metros, con pausas para respiración, porque hay varias partes de su cuerpo que aún faltan por adaptarse.

"Antes me decían: 'Dani mañana hagamos 21 kilómetros' y sin entrenar me corrí así el Ironman 70.3 en Cartagena. Mientras trotaba pensaba en esto y en vez de ponerme triste sonreí llena de gratitud por este segundo chance de la vida", contó la exmiss Colombia, a quien le amputaron la pierna izquierda a mediados del año pasado.

