¿Qué pasó?

Daniella Álvarez, ex miss Colombia, reveló a través de sus redes sociales la difícil situación que ha vivido, tras tener que ser sometida a varias cirugías médicas que terminaron con la amputación de su pierna izquierda.

Aunque ha descrito este tiempo como “difícil” para ella y su familia, la modelo dijo sentirse agradecida por estar viva y poder contar su experiencia a todo el público que la apoya a través de las redes sociales, donde destacó que, a pesar de ya no tener una de sus piernas, planea seguir haciendo las cosas que más le gustan como “bailar, montar bicicleta y nadar”.

Comenzó con una cirugía “sencilla”

“Hago todo bailando”, fue el escrito de una de las publicaciones que Daniella Álvarez hizo en su cuenta Instagram antes de partir a la clínica donde le harían una operación “sencilla”.

Según explicó. Era solo retirar “una masita del tamaño de una moneda de 200 pesos (colombianos) de su abdomen”, sin embargo, fue allí donde las cosas se complicaron para la joven modelo de 32 años.

“Cuando los médicos entraron a sacarme esta masita, se dieron cuenta que estaba absolutamente pegada en la aorta (...) en ese momento cuando iban a retirar la masita, mi aorta se cerró”, explicó.

Esto provocó que la modelo tuviera que someterse de urgencia a una segunda operación -el mismo día- para que los doctores reconstruyeran su aorta, pero el injerto no funcionó en su cuerpo.

“Tuve que entrar a una tercera operación, donde con otro tipo de injerto la aorta quedó muy bien, pero me causó una isquemia del ombligo a mis pies. Gracias a Dios mis piernas están muy bien, pero mis dos pies se vieron afectados, especialmente el izquierdo y eso me llevó a una cuarta cirugía donde me hicieron cuatro rajitas para ayudar a la perfusión de mi pie, pero, finalmente, nunca logró llegar la sangre suficiente”, dijo en la web.

La insuficiencia de sangre en su pie provocó que este quedara sin funcionar y fue entonces cuando los médicos le plantearon una nueva opción: Amputar su pierna y optar por una prótesis.

“Mi decisión”

Para Daniella Álvarez lo más importante ha sido poder vivir. Han sido días duros e inciertos en los que tuvo que permanecer en cuidados intensivos durante 10 días, y en los que ha tenido que soportar “los dolores más fuertes que puedan imaginar“. A pesar de esto, ella se ha mantenido positiva y consciente de tener una nueva oportunidad a pesar perder una de sus piernas.

“Mañana tendré mi última operación donde tendrán que quitarme mi pie izquierdo y tendrán que tomar un poco de mi pierna, para tener una vida más próspera porque podría yo tener un pie, pero no sería un pie funcional. Entonces junto a los médicos y entre familia, yo tomé la decisión de tener la opción de un prótesis que me deje volver a bailar, montar bicicleta, nada, y todas las cosas que me gustan”, dijo en medio de la nostalgia.

La última operación

Este domingo Daniella Álvarez se sometió a su quinta cirugía donde finalmente retiraron su pierna izquierda. Fue a través del mismo medio digital, donde la modelo colombiana compartió su agradecimiento por estar vida.

“Quiero compartir con ustedes mi nueva versión, amo mi cuerpo igual que antes, estoy feliz de estar aquí en este mundo para superar todos los retos que vienen en mi nueva vida. Se que de la mano de Dios TODO lo lograré. Pies, para que los quiero si tengo alas para volar vamos para adelante”, escribió.

Esto provocó de inmediato una ola de comentarios de apoyo a Daniella, por su fortaleza y su positivismo ante delicado momento de su vida. “Esto se llama VALENTÍA, gracias por enseñarnos”, “Tu siempre haz tenido alas ahora volaras con más fuerza”, “Si en algo podemos influenciar a los demás es dando el ejemplo y tu lo has dado”, fueron algunos de los mensajes que dejaron en la plataforma digital.