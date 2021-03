Esta semana se estrenó el salto temporal de la exitosa teleserie de Mega, "Verdades Ocultas", la cual cuenta con nuevos actores que interpretan a algunos de los personajes más conocidos de la producción, todo esto 25 años después.

Sin embargo, este no fue el caso de Emilio Edwards, conocido por encarnar a Nicolás en la novela, quien era el mejor amigo de Tomás (Matías Oviedo) y que también se desempeñaba como cocinero del restaurant del pasaje.

Si bien el actor ya no formará parte de esta nueva etapa de la teleserie, reveló cómo cree que pudo haber terminado su personaje, que sufrió altos y bajos en el último período.

Su participación en "Verdades Ocultas"

En una entrevista con TiempoX, Edwards, antes que todo, agradeció haber sido parte de esta reconocida producción, que ya lleva varios años siendo emitida en pantalla abierta.

"Me siento muy agradecido de haber participado en 'Verdades Ocultas'. Me nutrió mucho como actor, porque me permitió tener la experiencia de un personaje de largo aliento", expresó.

Incluso, se dio tiempo para ir más allá y comentar la evolución que tuvo su personaje, que más tarde sentiría más que un sentimiento de amistad por Tomás.

"Esto se trató de una manera muy sutil y profunda, porque no era sencillamente que a él (Nicolás) ahora le gustaban los hombres. Se enamoró, exclusivamente, de su amigo. Y no tenía que ver con que era hombre o mujer", explicó.

Asimismo, sostuvo que "esto pasa bastante hoy día entre hombres, mujeres, y agradezco mucho haber podido atravesar estos contenidos".

"Nicolás" 25 años después

Respecto al término de su participación en la teleserie, el actor dejó en claro que "Nicolás existe en los 25 años más, pero no se ve, no está presente".

Sin embargo, su teoría sobre el futuro del personaje es la siguiente: "Nicolás montó su propio restaurant, se distanció, quizás, de Tomás o aceptó una amistad, pero de alguna manera no se pudo llevar a cabo una relación entre ellos".

"Él armó su restaurant, su línea, su gente, su equipo. A su hija la ayuda en su educación, su crecimiento. 25 años después, él está viviendo en la playa, en una sucursal de su nuevo restaurant, en una playa del sector del litoral central, y vive feliz con su perro y practica el poliamor", agregó.

