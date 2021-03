"¡Y se acabó!". Esas fueron las palabras con que Carlos Díaz se despidió de "Leonardo" tras la muerte del personaje en el salto temporal de "Verdades Ocultas".

Por medio de un video publicado en su cuenta de Instagram, el actor entregó sus últimas impresiones luego de interpretar a uno de los villanos más reconocidos del último tiempo.

En esta oportunidad estuvo acompañado por Camila Hirane (Rocío), quien aparece expresando todo su "lamento" por la situación.

"Solo me queda agradecer"

En la publicación, el actor nacional agradeció a parte del equipo, que jugó un papel protagónico, sobre todo en el maquillaje del personaje, que tuvo un notable cambio físico en los últimos episodios.

"Solo me queda agradecer al increíble equipo de 'Verdades Ocultas'. A la producción, por toda la confianza, y su equipo, por crear las aventuras e inteligencia de Leonardo", señaló.

También le dedicó unas palabras a sus compañeros de elenco y a la audiencia, como también a su entrañable compañera Camila Hirane.

"Gracias por el apoyo en esta temporada y en este video", le dijo a la actriz, que estaba junto a él mientras grababa el registro.

"Muy triste porque se va mi Carlitos"

En imágenes se aprecia cómo Díaz se saca parte del maquillaje de su rostro, que lo acompañó en diversas escenas de "Verdades Ocultas".

Hirane, en tanto, no escondió su pena, diciendo: "Muy triste porque se va mi Carlitos". Aunque eso no fue todo, ya que lanzó una frase a modo de broma.

"Leonardo va a resucitar por tercera vez", dijo la actriz, a lo que Díaz respondió "no, no, no", entre risas.

Todo sobre Verdades Ocultas