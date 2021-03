Finalmente el esperado salto temporal de "Verdades Ocultas" se transmitió por las pantallas de Mega, con los fanáticos pendientes sobre lo que sucedía con los personajes de la teleserie después de 25 años.

El debut de la nueva temporada de la producción fue un éxito y tanto sus fieles seguidores como lo mismos integrantes del elenco quedaron impactados con los cambios que incluyó esta nueva etapa.

En un primer capítulo de alto impacto, la ficción mostró las versiones más adultas de sus protagonistas, así como también a nuevos personajes que marcaron escenas llenas de suspenso.

Ese es el caso de Martina, el nuevo rol que intepreta la actriz Camila Hirane tras despedirse de su papel como Rocío Verdugo, ya que en su versión más adulta es personificada por Solange Lackington.

Camila Hirane tras salto temporal

En esta temporada, Camila Hirane da vida una joven de 25 años, fruto del matrimonio de Leonardo (Carlos Díaz) y Rocío en España. Para muchos será ella la encargada de cobrar venganza contra Tomás y Agustina.

Según contó la actriz, este cambio significó un gran desafio, pues "hasta para nosotros fue enredado", admitió en conversación con LUN.

"Yo rezaba para que no lo aprobaran. Lo encontraba una locura. Soy mucho más temerosa que este equipo que nos lidera, al final termino haciendo lo que me pidan", explicó Hirane, quien tuvo que realizarse un cambio de look para dar vida a Martina.

"Necesidad de venganza"

Quien dio vida a Rocío por más de tres años destacó que el exito del proyecto se debe a que está muy bien escrito y es fiel a su género. "Siempre he admirado eso y este es el gran desafío", explicó.

En la misma línea, Camila adelantó lo que podría suceder en los próximos días. "Creo que el final de la quinta temporada dejó al público con una total necesidad de venganza, y eso es lo que tendrán", detalló.

Todo sobre Verdades Ocultas

Todo sobre Teleseries Mega