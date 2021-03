Un nuevo romance en el mundo del espectáculo salió a la luz pública. Y es que el cantante y actor mexicano Erik Rubín reveló haber tenido un encuentro con la afamada actriz de Hollywood Salma Hayek.

Durante una entrevista en el programa "El escorpión dorado", transmitido por Youtube, el exintegrante de la extinta agrupación mexicana "Timbiriche" aseguró que se trató de un encuentro "muy bonito".

"Fue un amorío muy bonito de realmente una noche, ella ni tenía compromisos ni yo tampoco", afirmó entre risas el cantante, según El Milenio.

"Salma es increíble"

El actor, quien actualmente tiene una relación con la actriz Andrea Legarreta, señaló que después de ese momento jamás volvió a tener contacto con la esposa del empresario francés François-Henri Pinault.

"Salma es increíble, la quiero, la adoro y nunca más la volví a ver", manifestó.

Por otra parte, el artista mencionó que también tuvo amoríos con Paulina Rubio y Alejandra Guzmán, motivo por el cual se inició la supuesta rivalidad entre ambas cantantes.

No cabe duda que la belleza de Salma Hayek, de 54 años de edad, ha cautivado a más de un famoso del mundo del espectáculo.

Su atractivo es tal, que por las redes sociales siempre recibe halagos por parte de sus seguidores. Ya sea al natural o con algún look de impacto, como el que lució en los Golden Globe 2021, Hayek acapara la atención de todos a su alrededor.

Secretos de belleza

Luego de ser consultada sobre sus secretos para lucir tan bien a su edad, la intérprete de "Frida" confesó en qué consiste su rutina.

"Mi abuela me enseñó que por la noche tu piel repone todas las cosas que perdió durante el día. Además, si me limpio muy bien por la noche, ¿por qué estaría sucio cuando despierte? Lo que pasa es que las empresas quieren que utilices más productos", comentó en una entrevista al New York Times.

Es así que Salma aseguró que su secreto es usar agua de rosas como parte de su rutina de belleza.

"Rocío agua de rosas, es muy suave y despierta la piel. Luego aplico crema hidratante. Tengo un aceite de mi línea Nuance que me encanta", confesó.

