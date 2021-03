El youtuber Yeferson Cossio está causando revuelo en Colombia, tras someterse a una operación de implantes de senos como resultado de una apuesta con su cuñado Jhoan López, en la que estableció que si llegaba a los 3.5 millones de seguidores en Instagram debía someterse a una mamoplastia.

Y aunque no perdió, el influencer decidió acompañar a López en este reto, simplemente para experimentar algo nuevo: “Lo hice solo por diversión”.

Cossio es uno de los youtubers más populares de su país y través del lema “sí a todo”, no tiene límites para realizar retos y todo lo que se propone para disfrutar el momento, reseñó RCN.

Tras la controversia que desató el reto de Cossio, debido a las publicaciones de los medios colombianos, el influencer respondió posteando videos e imágenes en sus historias de Instagram.

“Que lo hago por likes o por fama. Tengo el Facebook más exitoso de toda Colombia. Tengo uno de los Instagram más potentes y uno de los TikTok más duros, y todo logrado solamente en un año”, escribió al presumir su influencia en las redes sociales.

Usuarios de las redes estallan contra el youtuber

El joven de 26 años posee la mayor parte de su cuerpo tatuado y es conocido en sus redes por sus excentricidades y bromas pesadas. Pero esta última ha sido la más criticada por la mayoría de sus seguidores, quienes rechazan la decisión de operarse simplemente para experimentar qué se siente tener senos.

“Ya tengo unos teteros enormes, me siento y veo súper raro, ¿quién quiere ver el resultado ya?”, escribió en uno de sus videos que generó más de 4 mil comentarios.

Las reacciones no se hicieron esperar: “Hasta dónde puede llegar el ser humano por dinero y unos likes, perdonen el comentario, pero es verdad”; “Ellos desperdiciando el dinero y yo aquí, deseando pagar un estudio”; “No entiendo por qué hizo eso. ¿Solo por vistas, qué quiere hacer?”.

Sin embargo, el “experimento” de Cossio fue celebrado por algunos fans que le siguieron la broma y así se lo dejaron saber con comentarios positivos.

A través de sus publicaciones se encargó de documentar todo el procedimiento quirúrgico y el resultado final al exhibirse con pechos en videos y fotografías.

“Entonces, ¿no me creían capaz de ponerme chichis? Pues vean cómo quedó la cirugía. Mañana les voy a montar el video de la cirugía para que vean todo el proceso. Yo no perdí el reto: me puse los teteros solo por diversión, en una semana me los quito. ¿Conocen a alguien que haga retos más pesados que yo en Instagram? ¿Tú serías capaz de ponerte siliconas solo por diversión? Yo sólo digo: ¡sí a todo!", dijo.

Yeferson Cossio aseguró que en una semana volverá quirófano para que les retiren las prótesis, las cuales no dejaran mayor huella en su cuerpo, pues eligió unos pequeños para no dañar sus pectorales y su físico, ya que también es modelo.