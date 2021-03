Con la llegada de marzo muchos niños y niñas comenzaron sus clases, ya sea en el colegio o en jardines infantiles. Ese también es el caso de Pascuala, la hija menor de Pamela Díaz, quien debía volver a la modalidad presencial este miércoles.



A través de su cuenta de Instagram, la animadora mostró un registro de su hija muy emocionada por comenzar el año escolar, pues un día antes de la fecha ya se había puesto el uniforme.

"Que niña más intensa. Se puso la ropa del colegio para saber si le quedaba buena", escribió la modelo en ese momento.

"Soy un desastre"

Fiel a su estilo, "La Fiera" quiso documentar el primer día de clases de la pequeña, sin embargo, al llegar al colegio se llevó una gran sorpresa debido a que no pudo ingresar al recinto, esto ya que a Pascuala no le correspondía asistir hoy a estudiar.

“Soy un desastre, todo entiendo mal“, expresó la animadora en una de sus stories que compartió esta mañana, en el que también se ve a Pascuala aparentemente molesta.

"Está enojada por que hoy no era día de clases", explicó Díaz. Sin embargo fue la misma pequeña quien se encargó de relatar la equivocación de su madre: “Mi mamá me levantó temprano y no había clases”.

Finalmente, el rostro de televisión le preguntó a su retoña si quería un regalo para enmendar su error, a lo que ella respondió que sí. El video termina con un tierno beso de Pamela a su hija.

