El pasado 2 de marzo la cantante Becky G llegó a sus 24 años de edad y lo celebró por todo lo alto.

La fiesta, cuya temática estuvo inspirada en populares equipos de baloncesto, contó con la presencia de familiares y amigos más cercanos a la artista, quien agradeció las muestras de cariño recibidas por todos sus seres queridos y seguidores.

De acuerdo a medios mexicanos, la intérprete de "Mayores" comenzó a festejar esta nueva vuelta al Sol desde el pasado lunes 1 de marzo, gracias a la cantante Chiquis Rivera, quien le organizó una fiesta sorpresa para recibir los 24.

A través de sus historias de Instagram, Rivera compartió algunos videos y fotografías de la fiesta que preparó en honor a Becky G. En uno de ellos se ven a las dos cantantes en el medio de la pista bailando música de banda.

Cabe señalar que la artista lució una elegante chaqueta de Los Angeles Lakers, su equipo favorito.

Además de sus atuendo y de toda la decoración, otro detalle que llamó la atención del cumpleaños fueron el pastel y los dulces, que tenían plasmada la cara de Becky G.

Entre las muestras de cariño recibidas el pasado martes 2 destaca la de su novio, el futbolista Sebastian Lletget.

"¡Feliz cumpleaños a esta mujer! Estoy muy orgulloso de la persona en que te has convertido", escribió en su cuenta de Instagram el centrocampista de Los Angeles Galaxy.

Y apuntó que aunque no puede estar en todas las celebraciones con ella, debido "a los entrenamientos o a los partidos (...) siempre me divierto cuando estoy a tu lado. ¡Salud por tu vida!".

Special delivery for the BIRTHDAY GIRL @iambeckyg 💗🦄 We hope you have the BEST day girl😍 #beckyg pic.twitter.com/itY1096bmD