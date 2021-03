Nuevos detalles han surgido sobre el caso del ex Garibaldi Ricardo Crespo, quien fue puesto en prisión preventiva por presuntamente haber abusado sexualmente de su hija. Desde entonces, la adolescentes de 14 años sólo se ha pronunciado públicamente una vez a través de su cuenta de Instagram.

Originalmente, la víctima hablaría a los medios de comunicación este martes 2 de marzo de 2021. Sin embargo, según el diputado Sergio Mayer, la conferencia de prensa que daría la joven desde la Cámara de Diputados de México fue aplazada debido a las críticas que ha recibido, informó la revista TVNotas.

El político mexicano, quien también fue miembro de Garibaldi, ayudó a la exesposa e hija de Ricardo Crespo para que tuvieran un representante legal.

"Ya las reunimos con una abogada que es experta en derechos humanos y demás. Ya tienen un abogado, porque ellos hicieron la denuncia sin un abogado y aun así se armó la carpeta (de investigación)", dijo en el programa "Venga la Alegría".

La hija del ex Garibaldi tenía miedo de hablar

También pidió a las personas que no cuestionen apresuradamente el testimonio de la menor. “Si ya de por sí le costó trabajo salir a decirlo y de repente somos muy afectos a desacreditar y decir: ‘son menores de edad’, ‘está influenciada por la mamá’, ‘están enojados", expresó el diputado.

De acuerdo a Sergio Mayer, el miedo más grande de la hija del ex Garibaldi era que su historia fuese cuestionada: “Me comentó que el temor más grande que tenía era que no fuera escuchada o no le creyeran, imagínate nada más. Ese era su temor".

Continuó diciendo: "Entonces ser empáticos con los menores de edad, más con las mujeres en estos días que hay tanto feminicidio, tanto maltrato contra ellas. Eso se tiene que acabar, y si no somos empáticos con este tipo de temas ¿cómo podemos esperar eliminar o erradicar este tipo de violencia?", indicó.

Responder ante la justicia

El diputado ofreció algunos antecedentes sobre su cercanía con Ricardo Crespo, a quien conoció en un evento de striptease teatral para mujeres en México.

“Lo conozco, no puedo decir que lo conozco bien, lo conocí en ‘Solo para Mujeres’, en la última etapa y estuvo en Garibaldi cuando yo ya no estuve y nos conocemos en el medio, todos en el medio nos conocemos, decirte qué tan profundo lo conozco sería irresponsable decirte de mi parte, tengo que ser muy cuidadoso en ese aspecto, vamos a esperar a ver qué pasa”, aclaró Mayer.

Para finalizar dijo: “Si Ricardo es inocente pues que él lo compruebe ante las autoridades y si no que todo el peso de la ley para ese tipo de actos y actitudes que van en contra de las mujeres, especialmente en contra de los menores de edad".

Todo sobre Famosos