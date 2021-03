Son muchas las celebridades que se han vacunado contra el coronavirus desde que se iniciaron las jornadas a nivel mundial, y ahora le tocó el turno a la presentadora de Telemundo, Adamari López, quien por su condición de sobreviviente de cáncer de mama requirió estar protegida.

Y así lo quiso compartir con sus fans al documentar cómo fue la experiencia al recibir la primera dosis contra el Covid-19, que le permitirá contar con la vacuna que la hará sentirse más resguardada ante los casos de contagio que aún existen en los Estados Unidos, contó la revista Hola! en una reseña.

A través de un segmento del programa “Hoy Día”, la protagonista de “La Suerte de Ada” dejó claro que si bien no cuenta con la edad indicada para recibir la vacuna, por recomendación estricta de su médico demostró con un informe el por qué debía recibirla con anticipación con respecto a otros grupos de la población.

Adamari López asegura que no tuvo reacción

La presentadora recibió en el 2005 el desafortunado diagnóstico que cambió su vida por completo cuando apenas tenía 34 años. Un cáncer de seno la obligó a someterse a una doble mastectomía, quimioterapia y la reconstrucción de sus senos.

Es hoy esta vulnerabilidad la que la llevó a seguir las instrucciones de su médico, por lo que quiso contar cómo se sintió al recibir la vacuna. En un video mostró las imágenes del protocolo que toda persona debe cumplir para recibir cada dosis desde un módulo de vacunación en Miami, Florida.

“Este próximo viernes (5 de marzo 2021) me toca la segunda dosis. Fue súper rapidito. No tuve grandes reacciones, más que las que han reportado el resto de las personas, como el dolor en el brazo por un solo día y además tuve sueño al siguiente día, me sentí como cansada. No sabía cuál vacuna iba a recibir. Yo simplemente sabía que era lo correcto y sin dudarlo apreté el botón para tomar una cita”, relató.

Agregó que "se ha sentido súper bien" y destacó lo rápido del proceso en el que solo se demoró alrededor de 20 minutos. López aseguró que ha recibido un seguimiento de evolución al dejar sus datos.

Ante la pregunta de su compañero del informativo del programa, envío un mensaje a la población: "Es tan importante que tomemos la decisión de hacerlo, podemos erradicar esta pandemia, podemos contribuir a que los contagios sean menos".

A estas palabras sumó una reflexión para el bien de todos: "Cómo no vamos a decidir vacunarnos para poder evitar que más gente se siga muriendo o la pandemia se siga propagando. Tomemos conciencia de lo importante y decisivo que es", explicó Adamari López.

