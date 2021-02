El reencuentro que recientemente logró juntar a cuatro de los seis integrantes de la banda RBD, reavivó el furor por esta agrupación juvenil que se convirtió en una de las más populares de la década de los 2000 y que terminó por catapultar su fama con la telenovela “Rebelde”.

Pero fue Christian Chávez, actor y cantante mexicano, quien ha dado más qué hablar después que la agrupación se disolviera en el año 2009. Dos años antes, el artista a sus 23 años de edad decidió decirle al mundo entero que era homosexual a través de un comunicado, tras filtrarse unas fotografías de su boda con su pareja.

El inolvidable Giovanni Méndez, el muchacho soberbio y pedante de "Rebelde", dio paso a Matías, el personaje con el que regresa a la televisión de la mano de la cadena Telemundo, con una nueva producción, donde la puertorriqueña Adamari López también hizo su reaparición en las teleseries con una historia propia, “La Suerte de Ada”, que estrenó este jueves 25 de febrero de 2021.

Adamari, haciendo su propio personaje en Global Radio, llega para incorporarse al plantel, y será Matías quien tendrá la tarea de darle un curso de locución para que ella puede iniciarse en el mundo de la radiodifusión.

La oportunidad del ex RBD en "La Suerte de Loli"

Muchas puertas se le cerraron a Christian Chávez cuando habló de su orientación sexual en el pasado en un país como México, donde existe mucha discriminación, tal como lo reveló en una entrevista en el 2019 que reseñó Infobae, en la que recordó cuando en Televisa le dijeron: “Se acabó tu carrera como actor aquí”.

Una nueva polémica envolvió su nombre cuando fue acusado por una expareja de contagiarlo de VIH. Cansado de tanta desinformación y mentiras en su contra, pidió en una impactante publicación en su Instagram que parara tanto odio al estigma de su orientación, denunciando los ataques homofóbicos en los medios de comunicación.

A 14 años de esa declaratoria que llenó de tranquilidad su vida, el mundo del espectáculo y la sociedad han logrado avanzar para bien en este tema, y el actor en la actualidad celebra con entusiasmo la oportunidad de interpretar a un personaje con el que puede dar visibilidad a la comunidad LGBTQ+, un hombre gay que vive su historia de amor con su pareja en la telenovela “La Suerte de Loli”.

Con una foto que publicó en su cuenta Instagram, Christian hizo ver su satisfacción al contar con esa oportunidad de llevar el mensaje de la comunidad que representa, con un personaje divertido que vence los estereotipos y etiquetas.

Matías es el asistente de Loli, ese que todos conocen y llaman como el “todero” en la trama que se desarrolla en Global Radio, donde también llega a trabajar Adamari López. Es el brazo derecho de la protagonista, Silvia Navarro, y lo pueden ver como un hombre lleno de carisma que se verá lidiando con situaciones muy divertidas.

En una entrevista para Noticia El Correo, Chávez describe su personaje y lo hace convencido que de que es su mejor momento en este 2021. “Lo que más me llamó la atención de Matías es que es el primer personaje que me ofrecen que es gay, pero que su historia no tiene que ver con sus preferencias sexuales. En la mayoría de los personajes gays, están luchando por aceptarse o no los acepta la gente, o no se han reconocido. En el caso de Matías es un personaje que está totalmente asumido”.

Christian señala los valores que comparte con su personaje. “Todo en la vida de los actores llega por una razón y, definitivamente, Matías a mí me ha venido a traer muchísima libertad y aceptación conmigo mismo en muchas partes. El poder tener la oportunidad de hacer un personaje así, me ha llenado el corazón”, dijo emocionado.

Junto al actor Vince Miranda conforman una pareja que demostrarán que el amor puede vencer en cualquier plano.

