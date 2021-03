Kel Calderón se encuentra en México con una de sus "personas favoritas", su querida madrina y asesora de hogar Nancy Huenupe, quien viajó desde Chile para acompañarla en unas paradisíacas vacaciones.

Mientras la también influencer se toma unos días de descanso en las hermosas playas de Tulum, decidió invitar a Nancy para que se sumara al viaje que disfruta con Alfredo “Toto” Torrealba, su actual pareja.

View this post on Instagram A post shared by K E L 🐍 (@k3lcalderon)

Nancy arribó con un llamativo outfit hasta el hotel ubicado en Playa Punta Maroma, lugar donde ambas han compartido en redes sociales divertidos momentos mientras pasean por las costas caribeñas.

“O me quedo o me lo llevo”

A través de su cuenta de Instagram, la hija de Raquel Calderón subió a sus stories un video en el que Huenupe le hace una particular petición, que sacó risas a la abogada.

Kel y su madrina participaron de la "noche mexicana", una fiesta tradicional del territorio azteca donde pudieron disfrutar de música, gastronomía y tragos típicos. El panorama emocionó a la asesora del hogar que incluso manifestó que andaba en búsqueda del amor.

“Con la Nancy estamos aquí en la noche mexicana. Ella se vino antes. ¿Nancy, qué viniste a buscar?”, le preguntó Kel en el registro.

A lo que Nancy respondió entre risas, “Ando buscando un charro, pero no he podido encontrar ninguno. O me quedo o me lo llevo”.

La petición sorprendió a la abogada quien rápidamente contestó: "Imáginate la Nancy se nos queda acá, vamos a ver si le encontramos un charro para ella o se nos queda en México. Golosa".

Minutos después, Kel compartió un nuevo video en el que se ve muy feliz a Nancy, quien aparece posando acompañada en medio de una banda de mariachis.

¿Quién es Nancy Huenupe?

Nancy Huenupe se hizo conocida en Chile, luego de ser parte del docurreality de TVN llamado “Las Argandoñas”, donde las figuras principales eran Raquel Argandoña y su hija Kel. En el programa la mujer demostró siempre una gran cercanía y amor por joven, a quien fue responsable de cuidar y criar durante sus primeros años de vida.

En la actualidad, sigue siendo "parte de la familia"de Kel, de hecho pasaron juntas la cuarentena en 2020 y la ayudó con sus labores sociales repartiendo cajas de alimentación a las personas que más lo necesitan. Y no solo eso, también incluyó a su "persona favorita" en una importante campaña publicitaria de maquillaje.

Cabe recordar que en octubre pasado, la asesora fue internada de emergencia en un centro médico tras sufrir un ataque cerebrovascular, más tarde Nancy aseguró que la situación no pasó a mayores gracias a la rápida acción que tuvo la exnovia de Pangal Andrade.

View this post on Instagram A post shared by K E L 🐍 (@k3lcalderon)

Todo sobre Kel Calderón