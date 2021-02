Justo en el Día de San Valentín o de los Enamorados, el 14 de febrero, Rocío Toscano se convirtió en madre y no solo de un bebé, sino de dos. La actriz ha mostrado en redes sociales cómo han sido las primeras semanas desde que llegaron los mellizos Alma y Luca.

Quiera fuera "Roxy" en "Verdades Ocultas", dejó Chile para trasladarse a un pueblo ubicado en el condado de Douglas, en el estado estadounidense de Colorado, lugar que eligió para convertirse en madre con el fin de que los bebés estuvieran cerca de sus abuelos, los padres de la intérprete.

Usando una de sus plataformas donde es más activa, Instagram, Toscano celebró que hoy se cumplen dos semanas desde que dio a luz, y compartió con sus seguidores una bella fotografía junto a los pequeños en la que aparecen recostados sobre su pecho.

La joven de 26 años acompañó el post con un emotivo mensaje sobre su experiencia con la maternidad: "Siendo las 4:30 am aquí en Parker, para los que preguntan cómo estamos, así estamos, cuando no quieren ni teta ni tete ni mema y lo único que quieren es mamá", contó.

"Son muy regalones"

"Hoy cumplimos dos semanas, el cansancio se deja ver en mi rostro aunque cada vez es menos, ya nos hemos ido adaptando mejor, conociéndonos y amándonos mucho mucho", detalló en la publicación que en solo un par de horas ganó más de 138 mil likes.

En la misma línea agregó que "son muuuy regalones y se portan excelente. Gracias al universo, espero sigan así por siempre. Esto ha sido un aprendizaje constante, minuto a minuto y una regresión a mi infancia sin duda alguna".

Como era de esperarse, los usuarios rápidamente reaccionaron a sus palabras y llenaron de corazones y comentarios felicitando a la joven madre. "Felicidades, se ven hermosos", "Hermosa mamá, "Qué fuerza que tienes", son algunas de las frases que se leen.

¿Cuándo vuelve a Chile?

Sobre su regreso a nuestro país, hace unos días expuso que aún no tiene claro en qué fecha podría ser, aunque señaló que lo analizaría después del nacimiento de sus hijos.

Sin embargo, cuenta que "sí quiero es volver para criar a mis hijos en el sur, no me veo en otro lugar. En Osorno o por ahí, yo me crié en esa ciudad".

