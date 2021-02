Grant Gustin, conocido por su participación en la tercera temporada de la serie musical “Glee”, habló en Instagram sobre su problema de ansiedad y depresión. El actor, de 31 años, también mostró su cambio físico después de sobrellevar la enfermedad.

El también protagonista de la serie “The Flash” escribió un largo y reflexivo texto donde abordó su padecimiento y cómo el éxito en el cine y la televisión empeoraron su situación, por lo que decidió ocuparse de su salud mental y física.

“Un pequeño informe de progreso desde la temporada pasada hasta esta temporada. Hace unos 7 meses finalmente decidí romper mi ciclo de no cuidarme tan bien como debería”, dijo, mientras mostró una foto comparativa de su cuerpo con el torso desnudo.

El sufrimiento del actor de "Glee"

Grant Gustin dijo que ha sufrido de ansiedad y depresión desde que tiene uso de razón. “Durante los últimos 10 años, como he sido más una figura pública y tenía un horario más ocupado, mi ansiedad solo empeoró”, añadió el actor que espera su primer hijo con su pareja Andrea Thoma.

Explicó que la enfermedad dejó graves consecuencias en su apetito y su motivación, pero la llegada del Covid-19 y el confinamiento, lo ayudaron a reflexionar y empezar a querer ser mejor persona. “Eso incluye comer mejor (y más), hacer ejercicio, meditar a diario y simplemente tratar de estar más presente y feliz con quien soy”, indicó.

Justificó así su alejamiento por una temporada de las redes sociales, en las que según él se siente como en un “agujero negro”. Añadió que ahora dedica mucho tiempo a su salud. “Me hubiese gustado tomar esta decisión antes, no solo por mí, también por las personas a mi alrededor”, dijo.

“En el episodio 2 ó 3 de la temporada 7, Flash tendrá un poco de carne en su cuerpo larguiducho. Pero lo más importante es que me siento más feliz y más presente de lo que me he sentido en mucho tiempo”, bromeó para finalizar su extenso mensaje.

