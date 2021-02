Después de ofrecer una recompensa de nada menos que 500 mil dólares, los dos perros de Lady Gaga que fueron robados la noche del miércoles 24 de febrero, por sujetos desconocidos, finalmente aparecieron sanos y salvos, según reporte de la policía de Los Ángeles.

El capitán Stacy Spell, del Departamento de Policía de Los Ángeles, señaló que los dos canes bulldog franceses de la cantante fueron devueltos ilesos, a las 6 de la tarde del viernes 26 de febrero -hora del Pacífico-, a la estación de policía de la Comunidad Olympic, ubicada en las cercanías del centro de Los Ángeles, detalló el portal de CNN.

A través de un tuit publicado por las autoridades policiales se conoció la información en Twitter. “Los dos perros de Lady Gaga fueron entregados a una estación de policía local. Y se han reunido de manera segura con representantes de Lady Gaga”.

