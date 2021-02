En una escapada romántica a la isla de Hawái, la cantante Katy Perry fue vista disfrutando de unas horas de playa junto a su prometido, el actor Orlando Bloom de 44 años.

En las gráficas la hermosa cantante estadounidense luce su cuerpo en un traje de baño de encantador color púrpura, con el que mostró su figura después de seis meses del nacimiento de su primera hija, Daisy Dove, quien llegó al mundo en el mes de agosto de 2020.

Con su cabello rubio recogido, la súper estrella del pop escogió el mismo traje de baño de la marca “Les Essentiels Cassiopée” que uso en sus meses de embarazo, de un escote palabra de honor, drapeado en el medio con un anillo en forma de U, que le permite ajustar la forma de su busto, detalló la revista Hola.

A su look de playa, Katy agregó un par de aros dorados que destacaron su belleza al natural -mantuvo su rostro sin maquillaje- mientras descansaba en las arenas blancas de la playa privada en la que fue captada en imágenes publicadas por el Daily Mail.

Por su parte, Orlando Bloom lució un diminuto short negro mientras salía de las cálidas aguas de Hawái.

