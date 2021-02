El protagonista de la cinta "Piratas del Caribe", Johnny Depp, ha decidido poner en venta un pueblo provenzal que adquirió en Francia hace unos años.

55 millones de dólares es el monto que está solicitando el actor de Hollywood por la propiedad que cuenta con seis casas, dos piscinas y una gran bodega.

De acuerdo a los medios locales, el pueblo está a menos de 30 kilómetros de la lujosa Saint Tropez, entre Marsella y Mónaco, a un paso del Mediterráneo, y cumple con todos las características de un pintoresco pueblecito francés.

La revista francesa Closer precisó que el lugar, situado en los alrededores de Plan-de-la-Tour, fue fundado en el siglo XIX y Depp lo adquirió en el año 2001.

En él solía pasar la mayoría del tiempo con la que para ese momento era su pareja Vanessa Paradis, y sus dos hijos en común, Lily-Rose y Jack.

Si bien el lugar ya era lo suficientemente cautivador, cuando el actor adquirió el pueblo se encargó de mejorar ciertos detalles a su gusto. De hecho, los expertos en propiedades inmobiliarias han sostenido que invirtió mucho dinero en la conservación de las estructuras de piedra y madera originales del sitio.

Además de las seis casas, el lugar cuenta con un restaurante privado de Chez Marceline, un gimnasio completamente equipado, una capilla, un estudio de arte, un parque para patinar, una bodega para vinos y dos piscinas.

