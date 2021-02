La actriz nacional Constanza Piccoli es recordada por su papel en la serie juvenil “BKN” de Mega, donde interpretó el personaje de Catalina Valdivieso desde el año 2004.

En el 2006, en tanto, continuó con su carrera en ficciones juveniles al formar parte de la serie “Karkú”, a partir de la cual además se formó un grupo musical llamado Six Pack, con el que incluso llegó a presentarse en el Festival de Viña del Mar 2008.

Sin embargo, en los últimos años, la intérprete se ha mantenido alejada de las producciones dramáticas y de la televisión en general debido a que optó por cursar una carrera universitaria, la que por ahora es la principal prioridad en su vida.

¿Por qué se alejó de la TV?

Piccoli, en una conversación online con el animador Martín Cárcamo, además reveló algunas otras razones que la llevaron a dar un paso al costado en el mundo del espectáculo.

“Cuando crecí empecé a cachar que había que hacer lobby y ser amigo de todos. Había que ser buena onda con todos y eso no es parte de mí. Soy buena onda con los que me caen bien. Mis amigos están todos fuera de la televisión”, explicó la actriz, según consigna Página 7.

Respecto a este nuevo paso en su vida, la artista de 28 años manifestó que sus padres han sido un apoyo fundamental porque “ellos me han ayudado mucho, me han ayudado a no desviarme en su momento y no irme hacia la farándula. Tengo los mejores papás del mundo y siempre han estado muy preocupados de mí”.

"No me arrepiento"

El año pasado, en otra entrevista, Piccoli ya había hablado sobre este alejamiento de la TV y su incursión en la universidad, declarando que “trabajé desde los 11 hasta los 27 años. Trabajé prácticamente más de la mitad de mi vida en televisión y no me arrepiento. Fue hermoso”.

“Y ahora que estoy entrando a la U, fue una decisión difícil, porque salí del colegio hace nueve años y la base de todo, lo que pasé en el colegio, uno no se acuerda. Fue difícil nivelar eso. Pero estoy súper contenta y mis papás también”, concluyó en la ocasión.

