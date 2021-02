Catalina Vallejos quiere internacionalizar su carrera, así que tomó sus maletas, abandonó Chile y partió hacia Perú, en donde además está trabajando el actor argentino Juan Ignacio "Nacho" Di Marco, su novio hace cinco meses.

A finales de enero tomó la decisión y viajó hacia Lima a mediados de febrero, al dejar el departamento que compartía con el exbailarín de "Rojo", Juan Francisco Matamala. Reconoce que no se fue por amor, sino porque pretende que su nombre sea conocido en otros países.

"Nos estábamos moviendo mucho los dos, casi no pasábamos en el departamento. Juanfra estaba mucho con su familia en Viña del Mar, porque con la pandemia no tiene tanto trabajo en Santiago. Estábamos arrendando hace dos años, entonces era como perder la plata", relata sobre sus motivaciones para irse de Chile.

"Dejé ropa donde mi mamá, le pasé otras prendas a una amiga que tiene una tienda donde las vende y las cosas más grandes las vendí por Instagram. Todo se fue rápido. La última vez que vine a Perú ya había dejado mucha ropa, entonces ahora me vine con dos maletas grandes", agrega.

"Quiero que me conozcan en otros países"

La exchica "Calle 7" aclara que su decisión "no tiene que ver con Nacho, sino algo más propio. Quiero abrir el campo laboral, que me conozcan en otros países. Agarré vuelo y porque mi pololo está acá partí por Perú, pero no me quedaré aquí para siempre. Es el momento para atreverme a hacer cosas nuevas, moverme, estar para la aventura".

"Más que venirme a vivir con él, es que estamos juntos en esta etapa de ser nómades. Acá no estamos arrendando nada juntos, estamos en un departamento que a Nacho le prestó un amigo que está de viaje", indica.

El proyecto de pareja

Cata y Nacho pretenden viajar por el mundo y registrar sus experiencias.

"Él quiere ser el mejor actor del mundo y si para eso tiene que estar moviéndose entre lugares, lo voy a seguir porque a mí me hace feliz estar viajando y conociendo personas y culturas", sostuvo.

"En el caso de que algún día la relación no nos resulte, espero que no sea así, yo sigo mi camino. Tengo varios proyectos, muy pronto voy a sacar una canción con mi hermano. Tengo mis ahorros, así que no tengo problemas con eso", concluye la joven influencer.

Todo sobre Famosos chilenos