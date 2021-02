El cantante y actor Christopher Uckermann, exintegrante de la agrupación RBD, reveló que Anahí no sería la única en haberse contagiado de coronavirus durante el concierto virtual "Ser o Parecer 2020" que ofrecieron el pasado 26 de diciembre de 2020.

En declaraciones a medios mexicanos, el artista sostuvo que también contrajo la infección, sin embargo desconoce si se infectó durante el reencuentro con sus compañeros de banda o en otro lugar.

"Cuando me dio, nunca me hice la prueba, pero yo creo que sí me dio porque estuve una semana con fiebre. Fue después del show, no supe qué pasó, pudo ser en cualquier lado", afirmó Christopher, según E!.

No se repetirá la hazaña

Pese a que la presentación no contó con la presencia de Dulce María y Poncho, resultó ser todo un éxito, tanto que los seguidores de la banda quedaron con ganas de disfrutar más a sus ídolos.

La agrupación comprobó que hacer un concierto en línea es complicado, razón por la cual descartan que vuelvan a reunirse y menos en estos momentos de pandemia.

"Yo fui el que habló con todos para organizar el concierto y fue todo una odisea. Fueron meses complicados", expresó Christopher.

El cantante y actor señaló que la planificación del concierto se convirtió en una odisea por todos los protocolos sanitarios que hay que cumplir producto a la Covid-19.

"Fue complicado, estuvimos a punto de cancelar por todo el protocolo por la Covid", manifestó y aclaró que en ningún momento tuvieron alguna diferencia de opinión con Dulce María y Poncho, quienes no participaron de la reunión.

De hecho, al ser consultado sobre si los también actores lo rechazaron cuando él los contactó, dijo: "No para nada, esos son chismes. Nos hemos llevado muy bien".

Por otra parte, Uckermann habló sobre el estado de salud de su amigo Christian Chávez, de quien se comenzó a correr el rumor que tiene VIH.

"Esos son puros mitos, lo vi a todo dar, ya estamos acostumbrados a que hablen cualquier cosa de nosotros. Christian está alegre y súper tranquilo", sentenció en declaraciones a los medios.

