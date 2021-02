Kim Kardashian solicitó formalmente, el viernes 19 de febrero, su divorcio de Kanye West después de siete años de matrimonio que llegó a su fin tras una agónica crisis a causa de los trastornos de bipolaridad que sufre el rapero estadounidense.

Y aunque la empresaria está sufriendo los rigores propios de un divorcio, nada le ha impedido para que sus negocios y su vida sigan formando parte de su reality show, por lo que las cámaras la han seguido en cada paso que ha dado en su proceso de separación.

Según versión de fuentes cercanas a la celebridad recopiladas por Mirror, Kim Kardashian convertirá en episodios lo que acontezca en su proceso de separación con el controversial cantante, con quien comparte cuatro hijos: North, Chicago, Psalm y Saint.

La famosa socialité no se detiene ni en los momentos más difíciles de su vida, pues sacará provecho a nivel mediático hasta de esta situación en la que desde ya parece no poner muchos obstáculos al solicitar la custodia compartida de los hijos, por lo que resta llegar a un acuerdo en los bienes materiales adquiridos en la unión matrimonial que inició bajo un acuerdo prenupcial.

El divorcio de Kim Kardashian en la pantalla

Durante 14 años la audiencia conoció las vidas de las hermanas más famosas de los Estados Unidos. Su extravagantes lujos y conflictos amorosos llegaron a la pantalla chica en el reality “Keeping Up With The Kardashian”.

Y en los capítulos de la última temporada, algunos pasos del divorcio de Kim Kardashian lo podremos ver en este show que llegará a su final, con un cierre que de seguro será a lo grande para despedir al clan Kardashians-Jenner de su relación con el canal de televisión E!.

Pero como el show debe continuar, en la plataforma streaming Hulu, con la que las Kardashians ya firmaron un lucrativo contrato estimado en más de 85 millones de dólares, sus fans podrán seguir viendo las historias en el espacio de Walt Disney TV, donde también se puede pensar que quedará plasmado los últimos momentos de Kim Kardashian y Kanye West.

Las mismas fuentes aseguran que Kim se siente “triste, pero aliviada”, tras poner punto final a su historia de amor con el padre de sus hijos. “Es muy triste, aunque han luchado durante varios meses. Intentaron que funcionara, pero no fue así. Se han distanciado”.

El estreno de la temporada número 20 se espera para mediados del mes de marzo.

Todo sobre Kim Kardashian