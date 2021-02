Tras la muerte de su abuela, la madrugada del pasado 11 de febrero, la cantante mexicana Belinda reapareció por las redes sociales y generó una ola de críticas por parte de los usuarios de estas plataformas digitales.

Luciendo un diminuto bikini y desde el balcón de un hotel en Acapulco se ve a la coach del programa "La Voz" en sus historias de Instagram, hecho que no fue bien visto por muchos.

"Que mucho le ha dolido la muerte de la abuelita"; "¿Y la tristeza?, ya se le pasó?"; "¿Y el luto?" fueron algunos de los comentarios que recibió la intérprete de "Bella traición".

Mientras algunos comentarios fueron lapidarios, otros, por el contrario se referencia a su espectacular que luce y lo bien que luce su figura.

"¿Qué onda con la perfección de Belinda"; "Es la más hermosa, sí"; "Hermosa la princesa", expresaron por Twitter algunos de sus fanáticos.

"Éramos tan felices"

"Éramos tan felices y no nos dábamos cuenta. Te amo mi reina en el cielo", escribió la cantante, luego que le informaran sobre el fallecimiento de su abuela.

El mismo día del deceso subió varias historias por su cuenta de Instagram en las que manifestaba su dolor y lo mucho que la iba a extrañar.

"Mi abuelita era la alegría de mi casa, era nuestra reina, nuestra fortaleza, y ahora ya no está. No sé cómo vamos a superar esta pérdida", afirmó la cantante de 31 años de edad.

Y apuntó: "Yo jamás me había sentido así (...) La extraño y no sé cómo vivir sin ella, sin su voz, sin su presencia, sin su olor, no sé...".

Cabe señalar que un día después del deceso de la abuela de Belinda, murió la abuelita de su novio Christian Nodal.

