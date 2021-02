La cantante y actriz mexicana Lucero anunció que tanto ella como su hija, Lucero Mijares, se contagiaron de Covid-19 hace algún tiempo. Hecho que confirmaron al arrojar positivo en una prueba PCR y desataron temores sobre su futuro.

Con el propósito de crear conciencia, la cantante estrenará en su canal de YouTube un nuevo episodio de su sección “Mucho que contar”, donde contará los detalles sobre cómo sobrellevó la enfermedad.

En un adelanto del esperado episodio, la actriz reveló que tanto ella como su hija se contagiaron de Covid-19. La revista TVNotas publicó un segmento de la historia.

“Quiero contarles que me contagié de Covid, estuve contagiada de Covid y ya salí de ello afortunadamente, gracias a Dios, y hay muchos factores que ayudaron a que yo esté bien. Se los quiero contar porque no es algo que haya que esconder, es una situación mundial a la cual todos estamos expuestos” relató la estrella.

Lucero sintió miedo, pero no tuvo síntomas graves

Lucero explicó a través de prueba PCR se enteró de su diagnóstico positivo para Covid-19. Según detalló Infobae, ella afirmó sentir mucho miedo, pero se comprometió inmediatamente a actuar de manera responsable siguiendo estrictamente las medidas de sanidad impuestas por las autoridades.

“El día que yo descubro por medio de una prueba PCR que soy positiva, inmediatamente siento mucho miedo, temor, comienzo a pensar cómo me va a tocar a mí”, aseguró la actriz.

“He tomado todas las precauciones, utilicé el cubrebocas en todo momento, he limitado mis salidas desde que esto empezó, he intentado ser sensata, en los conciertos vía streaming que di nadie salió contagiado, pero bueno ahora pasó”, añadió la famosa en el video que será compartido en su totalidad la tarde de hoy viernes 19 de febrero de 2021.

La protagonista de “Lazos de amor” también relató cómo fueron los síntomas que sintió durante el tiempo que estuvo enferma. "Sentí un poco de cansancio al hacer ejercicio, pero no lo identifiqué como síntoma de Covid, pensaba que tal vez estaba más cansada, pero hubo más detalles que me hicieron decidirme a hacerme la prueba, y no sé cómo se coló", dijo Lucero, que también recordó la importancia de poder contar con una buena atención médica.

La cantante de 51 años detalló que “Es importante atenderse a tiempo, tomar mis medicamentos como me lo recetaron desde un principio, y tener una salud completa, yo no tengo ninguna enfermedad, hago ejercicio, me alimento bien y creo que eso ayudó a que no me pusiera grave”.

Lucero contagió a su hija

Además, Lucero confesó haber sido ella la que contagió a su hija, Lucero Mijares, quien recientemente abrió su nuevo perfil de Instagram, el cual ya tiene miles de seguidores.

“Me dio mucha pena que contagié a mi hija, pero ella reaccionó perfecto y estoy muy agradecida con Dios que a ella le haya ido muy bien y que esté sana”.

Finalmente la cantante exhortó al público a tomarse el coronavirus en serio. “Quiero pedirles que por favor sigan cuidándose, no bajar la guardia. Todavía no se puede cantar victoria, el virus puede ser muy peligroso, debemos cuidarnos nosotros y a las personas que amamos”.

