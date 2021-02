La cantante española Natalia Jiménez, exintegrante de la agrupación "La Quinta Estación", confesó en días recientes la mala situación económica en la que está pasando, hecho que la ha llevado mantenerse en su casa, resolviendo su situación y lidiando con su reciente divorcio.

Jiménez habría revelado sus problemas financieros por redes sociales, donde bromeó que solo podía tomar agua del grifo, pues una botella de su marca favorita "cuesta 6 dólares y no los puedo pagar".

El programa especializado en espectáculo "Suelta la Sopa" detalló que, la también compositora, presentó las primeras semanas de febrero su declaración de bancarrota ante un tribunal de la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos, donde reside desde hace varios años.

"Mi bancarrota es un Chapter 13, lo pueden ver online. Es solamente pagar mis deudas a mi ritmo, sin intereses en lo que la situación mejora. No significa que me estoy muriendo de hambre ni que he perdido todo lo que tengo", sostuvo la intérprete de "Creo en mí".

¿Relajada?

De acuerdo al documento entregado a las autoridades, Jiménez tiene ingresos promedio de 5.000 dólares mensuales, que no serían suficientes para cubrir sus deudas, que aseguró es de 696.759 dólares, de los cuales 88.000 corresponden a pagos atrasados de impuestos.

"Suena muy alarmante todo en los medios, pero la verdad es algo normal. Agradezco mucho el apoyo y el cariño que estoy recibiendo, mientras sigan riéndose con los videos que pongo, que para eso son, y que sepan que yo estoy bien y que los amo", dijo la artista.

Ante esta situación la cantante señaló que, aunque pareciera grave, está llevando este problema de la mejor manera posible y hasta habla de ella de manera sarcástica por sus redes sociales.

De hecho, y según refirió Telemundo, la cantante se ha tomado su situación tan a la ligera que hasta bromeó y confesó que lleva días sin bañarse.

"Ya llevo tres días sin bañarme, se me nota en el pelo", manifestó la cantante para sorpresa de muchos seguidores, quienes han cuestionado su bancarrota y expresado que podría tratarse de una estrategia producto de su reciente separación.

Pese a las suposiciones, Natalia Jiménez, envió un mensaje a todos su fans, agradeciendo su apoyo.

"Gracias por el cariño. Yo solo atiendo a las buenas vibras ahora en mi vida ¡Y es todo lo que recibo de ustedes! Tengo que poner otra deuda en mi bancarrota, y es la del amor que les debo", dijo.

