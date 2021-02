La exitosa teleserie Edificio Corona no deja de emocionar a sus fanáticos. En el capítulo emitido este jueves 18 de febrero, la atención se centró lo que iba pasar entre Maca (Hitzka Nudelman) y su padre Sergio (Francisco Melo), a quien le reveló que era lesbiana.

Como era de esperarse, el pastor evangélico no se tomó nada de bien la revelación de su hija. El hecho de que le gusten las mujeres es considerado por él como una "obra del diablo", por lo que está seguro que Dios puede ayudarla.

Sin embargo, la adolescente entre lágrimas le pide que la entienda y que el ente divino no puede hacer nada por ella, porque no está cometiendo un pecado: "Soy obra de Dios, de tu Dios, del Dios en que yo creo”.

“Así que pídele explicaciones a él, pregúntale por qué se equivocó tanto conmigo, porque de verdad que yo ya no puedo hacer nada, no puedo cambiar lo que siento, no puedo cambiar cómo soy”, le dice Macarena.

"Todos estamos con Maca"

En Twitter, la emotiva escena provocó una serie de reacciones positivas hacia la valiente joven:

El apoyo de Josefa

Otro de los momentos destacados del capítulo fue la intervención de Josefa (Hellen Mrugalski), la hermana de Maca. La pequeña presenció cómo el padre de ambas cuestionaba la homosexualidad de la joven, entonces decidió enfrentarse a él y brindarle todo su apoyo a su emocionada familiar.

Su reacción fue aplaudida por los seguidores de la teleserie en redes sociales:

